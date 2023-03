Une semaine de plus se termine en TrashTalk Fantasy League, une semaine de plus s’ouvre. C’est la dure réalité de la TTFL où vous avez à peine le temps de déguster vos carottes qu’il faut déjà repartir au combat. Mais rassurez-vous, on vous résume tout ce qu’il faut savoir sur le deck écoulé.

# Les tauliers de la semaine passée

Le podium de la semaine

Je suis chaque semaine un peu plus fasciné par les blazes que certains choisissent en TTFL…

Le podium individuel

C’est un véritable séisme qui secoue toute la TrashTalk Fantasy League. harden02 perd sa place de leader et c’est désormais Baptnal le patron de la saison. Pour 7 petits points.

Le podium par équipe

Heureusement, le statu quo est de mise dans le classement par équipe. Les Ducs n’ont toujours pas faibli et conservent donc la tête du classement.

# Les best picks de la semaine passée

Lundi : Giannis Antetokounmpo – 75 points (1,4% des picks)

Mardi : Bradley Beal – 68 points (2,7% des picks)

Mercredi : Stephen Curry – 72 points (5,4% des picks)

Jeudi : Nikola Jokic – 60 points (3,6% des picks)

Vendredi : DeMar DeRozan – 90 points (8% des picks)

Samedi : Domantas Sabonis – 65 points (6,8% des picks)

Dimanche : Devin Booker – 61 points (19,5% des picks)

# Les carottes de la semaine passée

Jayson Tatum (7,5% des picks) : 25 points vs Rockets

Pas une énorme carotte, mais une carotte quand même, surtout qu’elle touche un bon nombre d’entre vous. Pas de bol, c’était sur l’autre Jay Brother qu’il fallait miser (61 points pour Jaylen Brown ce soir-là).

Pascal Siakam (3,8% des picks) : 14 points vs Nuggets

Pas facile de pick contre les Nuggets, car dans l’ensemble grosse défense. Pas facile de pick chez les Raptors, car trop de gars qui peuvent prendre le lead. Le combo parfait pour une carotte épicée.

D’Angelo Russell (5,2% des picks) : 16 points vs Rockets

Il semblait plutôt bien en ce moment, prêt à assumer le leadership des Lakers avec l’absence de LeBron. Bonus, pour ce match face à Houston – équipe réputée pour laisser les guards taper des gros scores TTFL – il devait aussi se passer d’Anthony Davis – DNP trop fragile. Et puis patatra, du gros caca : une sale adresse pour D’Lo, une défaite pour les Lakers, une carotte pour 5,2% d’entre nous. Ass in my veins.

De’Aaron Fox (15,5% des picks) : 21 points vs Nets

Pour la recette du renard aux carottes, pas besoin de prendre des légumes de qualité. Par contre, il en faut beaucoup. Genre au moins 15% de la TrashTalk Fantasy League.

De’Aaron Fox (7% des picks) : 16 points vs Wizards

Petite variante, avec moins de carottes, mais celles-ci plus goûtues.

Kawhi Leonard (5,8% des picks) : DNP vs Magic

La spéciale du weekend.

Trae Young (5,8% des picks) : 3 points vs Spurs

Annoncé incertain, il aurait peut-être mieux fait de rester au repos plutôt que pondre ce score aussi affreux que ses cheveux.

# Les bons coups de la semaine passée

Jabari Smith Jr. (11 picks) : 50 points vs Celtics

Deuxième semaine consécutive où Jabari Smith Jr. se retrouve dans les bons coups. À quelques semaines de la fin de la saison régulière, a-t-il enfin compris comment jouer ? Ou plutôt est-ce que du côté de Houston on a saisi que le gamin avait du talent et qu’il fallait qui touche un peu la gonfle ? On penche pour la seconde option. P.S. : on vous a vus ceux qui ont misé sur lui le match suivant pour manger un 16.

Zach Collins (7 picks) : 51 points vs Magic

Quand on voit Zach Collins aussi haut, on se demande s’il n’est pas temps que cette saison se termine…

La quadruplette Christian Wood – Kevin Porter Jr. – Ivica Zubac – Reggie Bullock (22 picks en cumulé) : 49, 47, 47 et 42 points

Si ça ce n’est pas du mercredi panzani….

Markelle Fultz (7 picks) : 48 points vs Suns

On a tendance à l’oublier à cause des pépins physiques qui ont bien niqué son début de carrière, mais Markelle Fultz est un numéro de Draft. Et certains soirs, on comprend carrément mieux pourquoi.

Markelle Fultz (28 picks) : 48 points vs Clippers

Copier/Coller.

Mike Conley (0 pick) : 51 points vs Bulls

Quelques cartons lors du match à double prolongation entre les Bulls et les Wolves : DeRozan best pick à 90, LaVine à 55, on ne va pas jouer les étonnés, même si ça tape très haut pour DMDR. Mais alors Mike Conley à 51, c’est retour en 2016-2017. Et personne n’avait sa DeLorean pour miser sur cette époque.

Austin Reaves (5 picks) : 60 points vs Magic

C’est toujours du grand n’importe quoi les fins de saison, mais là ça commence quand même super tôt, surtout pour une équipe qui se vat encore pour le Play-in.

# Les trophées de la semaine passée

St. Patrick : Faire best pick lors de la Saint Patrick vendredi 17 mars – 1209 picks

Ca en fait du monde qui avait misé sur DeMar DeRozan et qui repart avec 100 TT$ en plus des 90 points. De quoi commencer le weekend au top.

Killa Klay : Prendre Klay Thompson face aux Grizzlies le samedi 18 mars – 194 picks

On espère que les 100 TT$ vont vous consoler un peu des 5 points ramenés par Klay Thompson, plus en forme pour indiquer son nombre de titres de champion NBA que pour marquer des paniers.

Cupcake : Prendre Kevin Durant face au Thunder le dimanche 19 mars – 74 picks

Le mec est absent, on le précise même la semaine dernière mais il y a encore 74 personnes qui se disent “on ne saitamais, peut-être qu’il va nous rapporter des points.” À un moment il va falloir être sérieux.

# Les trophées de la semaine à venir

Revenge : Prendre Kevin Porter Jr. de retour à Cleveland le samedi 25 mars

On ne vous cache pas qu’il faut être quand même très joueur pour tenter celui-ci.

# Notre choix de la semaine

Bam Adebayo vs Nets : La situation du heat est quelque peu tendue avec seulement le Play-in au moment d’écrire ces lignes. Et qui se trouve juste au-dessus des hommes de Pat Riley ? Brooklyn, qui se déplace à South Beach samedi. Des Nets qui ont la facheuse tendance à laisser les pivots adverses repartir avec un gros score en TrashTalk Fantasy League. Pas besoin donc de vous faire un dessin.

On sent que ça tire la langue de toute part : les joueurs NBA sont crevés, les premiers picks WTF?!? de la fin de saison sont de sortie. Et pour les participants à la TTFL, il faut maintenir encore le cap pendant trois semaines. Courage.