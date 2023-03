Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir (du lundi 20 au dimanche 26 mars 2023), pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

La course aux Playoffs et au Play-in s’intensifie, notamment à l’Ouest où il n’y a que 2 matchs de différence entre le 6è et le 12è. Du coup, tous les matchs comptent, à commencer par le Grizzlies – Mavericks de la nuit prochaine. Dallas tient à éviter le Play-in mais les Oursons ne sont jamais bons à prendre à domicile alors qu’ils espèrent toujours récupérer la 2è place. Luka Doncic et ses copains croiseront aussi la route des Warriors cette semaine dans un duel qui pourrait permettre de faire la différence en fin de saison. Avantage non négligeable, les Texans seront à la maison et on connait les difficultés des champions en titre pour évoluer loin de leur base. Enfin, on va se délecter devant Sacramento – Phoenix dans la nuit de vendredi à samedi. Deux équipes qui pourraient même se recroiser en Playoffs un peu plus tard. On rappelle aussi que les Américains sont passés à l’heure d’été la semaine dernière et que les matchs NBA débuteront une heure plus tôt jusqu’au 26 mars. Ça fait toujours plaisir.

Dans la nuit du lundi 20 mars

Memphis Grizzlies – Dallas Mavericks à 1h (beIN 1)

Houston Rockets – Golden State Warriors à 1h (beIN 4)

Dans la nuit du mardi 21 mars

Brooklyn Nets – Cleveland Cavaliers à 0h30 (beIN 1)

Sacramento Kings – Boston Celtics à 3h (beIN 4)

Dans la nuit du mercredi 22 mars

Dallas Mavericks – Golden State Warriors à 0h30 (beIN 1)

Miami Heat – New York Knicks à 0h30 (beIN 4)

Dans la nuit du jeudi 23 mars

Brooklyn Nets – Cleveland Cavaliers à 0h30 (beIN 1)

Dans la nuit du vendredi 24 mars

Golden State Warriors – Philadelphie Sixers à 3h (beIN 1)

Sacramento Kings – Phoenix Suns à 3h (beIN 4)

Dans la nuit du samedi 25 mars

Atlanta Hawks – Indiana Pacers à 19h (beIN 1)

Los Angeles Clippers – New Orleans Pelicans à 3h30 (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 26 mars

Los Angeles Clippers – Chicago à 21h30 (beIN 1)

Atlanta Hawks – Memphis Grizzlies à 0h (beIN 4)