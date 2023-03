D’habitude cantonné à un rôle de scoreur en provenance du banc, Austin Reaves a cette nuit crevé l’écran façon titulaire de longue date. Anthony Davis et D’Angelo Russell moins en fort, c’est le remplaçant qui a pris le relai en éteignant le Magic avec style : 35 points, 6 rebonds et 6 passes, record en carrière !

Claquer son record en carrière en inscrivant 35 pions, c’est classe. Le faire sous le maillot des Lakers au coeur de La La Land dans un match de surcroît important pour le maintien ? Nah, c’est juste fantastique là. Figurez-vous qu’il s’agit de l’exploit réalisé par Austin Reaves cette nuit. Contre le Magic, il fallait absolument gagner, mais les cadors habituels de Darvin Ham ne sortent pas leurs chiffres standards. C’est donc ce bon Austin qui va prendre le relai, tel un preux chevalier décidé à tout donner pour son glorieux royaume.

Bon, n’en faisons pas trop dans le registre lyrique et abordons le coeur du sujet : comment que ça c’est fait. Simplement. C’est le mot. Aucun tir forcé, tout mouvement réalisé en accord avec ce que le jeu demande à ce moment précis. Le basket, c’est parfois compliqué, mais qu’on s’applique à respecter le tempo et les mouvements des autres, tout devient bien plus clair et il s’agirait presque d’y lire comme dans un livre ouvert.

Le record en carrière d’Austin Reaves est explosé, et plus important : les Lakers ont gagné. Avec ce succès, ils restent à portée de tir de la concurrence dans la course au Playoffs, bien que les écarts n’autorisent plus une autre défaite. Allez, encore bravo Austin.

