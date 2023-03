Six matchs seulement au programme de cette nouvelle soirée de basket mais de vrais enjeux, à tous les niveaux. En tête d’affiche ce soir ? La lutte pour la deuxième place à l’Ouest !

# LE PROGRAMME

0h : Hornets – Pacers

Hornets – Pacers 0h : Sixers – Bulls

Sixers – Bulls 0h30 : Knicks – Wolves

Knicks – Wolves 1h : Rockets – Warriors (en direct et en VO sur beIN Sports 4)

Rockets – Warriors (en direct et en VO sur beIN Sports 4) 1h : Grizzlies – Mavericks (en direct sur beIN Sports 1)

Grizzlies – Mavericks (en direct sur beIN Sports 1) 2h : Jazz – Kings

# À NE PAS MANQUER

Jazz – Kings. Si on nous avait dit en octobre qu’on se battrait pour être au premier rang d’un Jazz – Kings au mois de mars, on se serait probablement tapé une énorme barre. Sauf que ce soir le Jazz continuera de croire à une improbable qualif pour le play-in tournament, sauf que ce soir les Kings continueront de penser… à la place de leader de l’Ouest. Le comble du comble ? Les deux équipes envoient du vrai jeu, sont drivées par un ou plusieurs All-Stars et sont coachées par deux des meilleurs spécialistes actuels. Alors celle-là, fallait vraiment la voir venir.

# À SUIVRE ÉGALEMENT