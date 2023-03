Annoncé absent pour trois semaines minimum le 10 mars dernier, Kevin Durant semble bien se remettre de sa blessure à la cheville. En effet, d’après les dernières infos, KD pourrait faire son retour avant même le passage au mois d’avril.

Le public de Phoenix n’a toujours pas eu l’occasion de voir Kevin Durant fouler le parquet du Footprint Center, lui qui s’était blessé à l’échauffement juste avant son premier match devant les fans des Suns le 8 mars. Mais ces derniers devraient bientôt pouvoir admirer le talent du Slim Reaper.

Selon Shams Charania de The Athletic, Durant monte en puissance dans sa rééducation et pourrait retrouver ses coéquipiers dès la fin du mois de mars. Alors qu’une réévaluation est attendue dans les jours à venir, c’est une nouvelle encourageante concernant KD, même si Shams nous indique que les Suns ne prendront évidemment aucun risque avec leur superstar.

Phoenix Suns superstar Kevin Durant could be back in the lineup before the end of March, according to The Athletic’s Shams Charania.https://t.co/fqCaONvr9J

— Suns Nation (@SunsNationCP) March 20, 2023