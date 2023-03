Nous sommes le 20 mars, et 70 matchs ont déjà été joués en saison régulière. Habituellement, c’est le moment de l’année où on commence à y voir plus clair au classement en vue des Playoffs, mais pas en 2023. Dans la Conférence Ouest, c’est un bordel sans nom avec pas moins de neuf équipes qui se tiennent dans un mouchoir de poche.

À l’heure de ces lignes, les Phoenix Suns occupent la quatrième place du classement avec 38 victoires (pour 33 défaites) au compteur. Les New Orleans Pelicans sont quant à eux douzièmes, avec 34 victoires au total pour le même nombre de matchs joués (71). Si vous ne galérez pas trop en maths, vous remarquez qu’il n’y a que quatre victoires qui séparent les deux formations, avec sept autres équipes qui se retrouvent en sandwich.

Dans le dernier podcast de @ZachLowe_NBA, Kevin Pelton confirme qu’à l’Ouest, l’écart de 4 victoires seulement entre le 4ème (Phœnix) et le 12ème (New Orleans) est le plus petit de l’histoire de la NBA, à ce stade de la saison (70 matchs). Jamais une bataille a été aussi serrée. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 20, 2023

Comme l’indique le journaliste d’ESPN Kevin Pelton sur le podcast The Lowe Post, c’est tout simplement le plus faible écart entre le quatrième et le douzième à ce stade de la saison, dans toute l’histoire de la NBA.

Traduction, tout est encore possible à trois semaines de la fin de la saison régulière. Les places 4-5-6, qui sont directement qualificatives pour les Playoffs, sont encore loin d’être validées même si les Suns et les Clippers possèdent un petit avantage numérique. Les Mavericks et les Warriors sont au coude-à-coude pour le spot #6, avec Oklahoma City, Minnesota et les Lakers en embuscade juste derrière. En dehors du play-in tournament, Utah et New Orleans sont toujours bien dans le coup pour accéder au Top 10, et même théoriquement au… Top 6.

Si toutes les équipes qu’on vient de citer sont par définition moyennes au vu de leur bilan comptable, on est bien dans le Wild Wild West.

La parité semble avoir atteint des sommets et par conséquent, on retrouve moins d’équipes avec de gros bilans dans les hauteurs du classement. Comme mentionné par l’insider Marc Stein dans son dernier podcast avec Chris Haynes, on est en route pour avoir grand maximum trois équipes avec 50 victoires à la fin de la saison, un chiffre bien plus faible que la moyenne à l’Ouest – 5 – depuis 2005 et le passage à 30 équipes. Et les trois équipes du haut de tableau, à savoir Denver, Sacramento et Memphis, ne ressemblent pas forcément à ces cadors destinés à tout péter sur leur passage. Les Nuggets sont dans une dynamique pourrie, les Kings viennent tout juste de redevenir une franchise compétitive et respectable, et les Grizzlies sortent à peine de l’affaire Ja Morant tout en connaissant des problèmes de blessures (Brandon Clarke, Steven Adams).

“Les équipes classées #7 ou #8, elles pensent pouvoir battre Denver. Elles pensent pouvoir battre Memphis. […] Personne n’a peur de personne à l’Ouest” – Chris Haynes, insider NBA

Conclusion : la Conférence Ouest est peut-être plus ouverte que jamais cette année, à défaut d’être la plus relevée. Et cela nous promet une postseason complètement folle, où n’importe quelle équipe semble avoir l’opportunité d’aller loin.

