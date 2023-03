Après son festival de la nuit dernière face au Magic, Austin Reaves est le roi de Los Angeles aujourd’hui. La hype est tellement forte concernant le jeune joueur des Lakers que la NBA a décidé de sortir une vidéo highlights… d’une heure ce lundi.

On ne savait pas qu’Austin Reaves possédait une heure de highlights en stock, mais visiblement c’est le cas.

Sur sa chaîne YouTube, la NBA a effectivement sorti une vidéo de 61 minutes et 50 secondes comprenant les meilleures actions (et pas mal de ralentis) du sophomore des Lakers. Oui, on parle bien d’un joueur de deuxième année, qui tourne à 12 points – 3 rebonds – 3 passes de moyenne cette année. La preuve encore une fois que jouer dans la mythique franchise de Los Angeles aide pas mal niveau hype.

Est-ce qu’on est rabat-joie ? Peut-être. Mais malgré toutes les qualités du bonhomme, sa belle progression démontrée cette année et la forme étincelante dans laquelle il se trouve actuellement, on ne peut pas s’empêcher de penser que la hype le concernant commence à être un peu démesurée. Et pourtant on adore ce qu’il apporte sur les parquets…