Lundi dernier, on vous annonçait que Domantas Sabonis et Joel Embiid venaient de remporter le titre de joueur de la semaine dans leur conférence respective. Aujourd’hui, rebelote, les deux intérieurs étant à nouveaux plébiscités par la NBA.

Décidément, le Lituanien et le Camerounais marquent les esprits de la Ligue en ce moment. Pour la deuxième fois de suite, Sabonis et Embiid ont donc été élus joueurs de la semaine, eux qui ont proposé de nouvelles performances XXL ces derniers jours.

Domas a guidé les Kings vers un bilan de trois victoires en quatre matchs en affichant un… triple-double de moyenne avec 22,8 points, 16 rebonds et 10 passes, le tout agrémenté de 1,5 contre et d’un pourcentage de réussite de 59,3% au tir et 83,3% aux lancers-francs. Des chiffres qui donnent le tournis et qui permettent aux Kings d’être aujourd’hui deuxièmes de l’Ouest malgré un De’Aaron Fox un peu plus discret lors des deux derniers matchs de Sacramento.

Concernant Joel Embiid, bon bah, il continue de tout détruire sur son passage avec ses Sixers : 35 points par match, 12,7 rebonds, 5 passes, 3,3 contres, autant dire qu’il est injouable. Philadelphie a remporté trois matchs de plus sous son impulsion. Sur huit succès d’affilée, la bande d’Embiid a pris la deuxième place de l’Est, devant Boston. Alors plus on avance, plus Joel semble se placer idéalement dans la course au MVP.

Parmi les autres nominés, à l’Ouest on a De’Aaron Fox (Kings), Jalen Green (Rockets), Jaren Jackson Jr. (Grizzlies) ainsi qu’Austin Reaves (Lakers). À l’Est, Giannis Antetokounmpo (Bucks), Jimmy Butler (Heat), DeMar DeRozan (Bulls) et Evan Mobley (Cavaliers) possédaient également un dossier sérieux.

Source texte : NBA