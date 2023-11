Encore une belle nuit NBA en perspective ce mercredi ! 8 matchs au menu, un très gros choc à l’Est, et les grands débuts du Big Three des Suns. On dormira plus tard…

Le programme de la nuit :

1h : Wizards – Mavericks

1h30 : Hawks – Knicks

1h30 : Sixers – Celtics

1h30 : Raptors – Bucks

2h : Bulls – Magic

3h : Suns – Wolves

4h : Lakers – Kings

4h : Blazers – Cavaliers

Le match à ne pas rater : Sixers – Celtics (et Suns – Wolves)

Une semaine après un premier affrontement qui a tourné à l’avantage de Philadelphie, les Sixers et les Celtics se retrouvent ce soir. On parle tout simplement des deux meilleures équipes de la Conférence Est à l’heure de ces lignes, avec un bilan similaire (8 victoires – 2 défaites). De quoi nous offrir un duel XXL entre Joel Embiid et Tyrese Maxey d’un côté, et la bande de Jayson Tatum de l’autre.

Derrière, on switchera immédiatement sur la rencontre opposant les Suns et les Wolves, avec les grands débuts du Big Three Kevin Durant – Devin Booker – Bradley Beal. Le potentiel offensif de ce trio semble infini, mais en face c’est la meilleure défense NBA qui débarque. Voilà qui risque de faire de grosses étincelles !

Les Français de la nuit

Absent face aux Pacers hier pour raisons personnelles, Nicolas Batum sera-t-il de retour contre Boston ?

Bilal Coulibaly voudra confirmer sa bonne dynamique contre Dallas.

Evan Fournier foulera-t-il le terrain avec les Knicks ? (Non)

Rudy Gobert tentera de ralentir le trio des Suns. En espérant qu’il ne se fasse pas étranger cette fois…

Rayan Rupert avec Portland, mais pas sûr qu’il foule le parquet…

Mais aussi…