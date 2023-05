Les Warriors et les Knicks ont évité l’élimination hier, c’est désormais au tour des Celtics et des Suns de tenter d’en faire de même. Place au programme NBA de ce jeudi 11 mai.

Le programme

Philadelphie n’a jamais été aussi proche de retrouver les Finales de Conférence. Encore une victoire à la maison et Joel Embiid et compagnie seront de retour dans le dernier carré. La dernière fois que c’est arrivé ? Avec un Allen Iverson MVP en 2001, pour conduire les Sixers jusqu’en Finales NBA. Le Process va-t-il marcher dans les traces de The Answer ? Pour cela, il faut finir le boulot et mettre définitivement à terre les Celtics. Touché mais pas coulé, Boston croit encore en ses chances. En cas de victoire ce soir, les trèfles pourraient s’offrir un Game 7 à la maison, au TD Garden. Reste qu’il va falloir montrer un bien meilleur visage que lors du Game 5. Horford, Smart, White, beaucoup de cadres sont passés au travers. Ce soir, il n’y aura pas le droit à l’erreur. La victoire… ou Cancun.

De l’autre côté du pays, aussi une balle de match mais cette fois pour l’équipe visiteuse. Suns comme Nuggets sont pour le moment restés maîtres à domicile. Si on suit la logique, les Cactus devraient donc l’emporter ce soir mais Nikola Jokic et les siens ont-ils envie de tout miser sur un Game 7, certes à la maison, contre Kevin Durant et Devin Booker ? C’est risqué. Extrêmement solides au dernier match, les hommes des Rocheuses doivent désormais montrer cette même efficacité loin de leurs bases. On parle d’une Finale de Conférence à aller chercher, face à une équipe de Phoenix en plus privée de Chris Paul, c’est l’heure de montrer que les Nuggets ont les épaules d’un futur champion en gagnant dans l’enfer de l’Arizona.