La Loterie NBA, c’est tout bientôt, dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 mai, et pour l’occasion : TrashTalk se déplace à Chicago afin de représenter les Portland Trailblazers à l’évènem… non, c’eût été beau mais c’est bien Brandon Roy qui s’assiéra là où Damian Lillard s’est assis l’année dernière.

D’une légende à une autre.

Damian Lillard la saison passée, pour “récolter” un 7e choix synonyme de Shaedon Sharpe, et le poids des nouvelles ambitions sur les épaules de Brandon Roy. C’est bien beau de renouveler l’intérêt marketing de la franchise en sélectionnant un dunkeur qui aurait fait la « All-Rookie Third Team » – si elle avait existé – mais à 32 ans (33 en juillet), Damian Lillard espère sans doute un renfort plus sérieux. Il remet donc tout sa confiance en Brandon Roy, choisi par les Blazers pour représenter la franchise de l’Oregon lors de la cérémonie de la loterie, qui aura lieu dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 mai à Chicago. Enfin, par « remet toute sa confiance en », on attache simplement beaucoup de superstition au choix de la personnalité. Brandon Roy ne décide de rien, ce sont les boules qui le font pour lui. Mais en même temps, quelle plus belle image que celle de l’étoile filante de Portland qui ramène Victor Wembanyama à la maison ? « Mmmmm, peut-être un type moins poissard dans sa carrière, non ? ». Eh bien figurez-vous que Brandon Roy a déjà représenté les Blazers à la loterie : c’était en 2007, lorsqu’il fournissait encore le backcourt de Portland, et il avait ramené… le first pick dans l’Oregon.

Nul doute qu’en l’envoyant sur cette édition, la direction de Portland espère réitérer le coup gagnant de 2007. Espérons juste que passé ce « coup gagnant », Victor Wembanyama parvienne à se détacher du destin de Greg Oden.