À moins d’un mois de la fin de la saison régulière, la Course au MVP 2022-23 bat son plein. Et même si les choses se précisent en haut du classement, le suspense continue de régner, avec potentiellement un duel au sommet entre les deux pivots Nikola Jokic et Joel Embiid. Allez, c’est l’heure de faire le point.

Stats : 27,1 points / 6,0 rebonds / 8,2 assists / 1,1 interception / 46,3% au tir

Bilan : 41 victoires – 26 défaites

C’est la chute libre pour Ja Morant. Sixième du classement lors de notre dernier checkpoint, la superstar des Grizzlies perd quatre places pour les raisons qu’on connaît. Mis à l’écart par sa franchise de Memphis après son Instagram Live où il s’est montré avec un gun dans un strip club du Colorado, Morant n’a pas joué depuis le 3 mars dernier et a pris huit matchs de suspension par la NBA. Quand reviendra-t-il sur les parquets ? Difficile de donner une date exacte mais si l’on en croit les dernières news, on pourrait le revoir durant les dix derniers jours de mars. Avec, on l’espère, la tête sur les épaules…

Stats : 31,3 points / 4,8 rebonds / 5,6 assists / 1,7 steal / 1,0 contre / 50,9% au tir

Bilan : 34 victoires – 35 défaites

Souvent à l’infirmerie depuis la trêve du All-Star Weekend (sept matchs ratés sur douze) à cause d’une douleur aux abdos, Shai Gilgeous-Alexander a connu sa première absence prolongée de la saison, et le Thunder a logiquement souffert sans lui avec un bilan de deux victoires pour cinq défaites. Mais depuis son retour sur les parquets, SGA a repris son rythme de croisière. Ses quatre derniers matchs ? 38, 33, 35 et 35 points pour l’arrière All-Star d’OKC, et surtout quatre victoires. Si vous aviez besoin d’une preuve supplémentaire pour montrer à quel point Shai est valuable au Thunder, la voici. Sous l’impulsion de son phénomène, OKC squatte aujourd’hui la huitième place de la Conférence Ouest avec un bilan pratiquement à l’équilibre.

Stats : 25,2 points / 10,3 rebonds / 4,1 assists / 45,8% au tir

Bilan : 40 victoires – 31 défaites

S’il est un peu dans le dur individuellement depuis une semaine, Julius Randle mérite sa place dans le Top 10 du MVP pour ses énormes perfs réalisées durant la série de neuf victoires consécutives des Knicks (entre mi-février et début mars). Presque 30 points – 8 rebonds – 4 passes à 50% au tir dont 42% à 3-points sur la période, du buzzer beater, des cartons à 40 pions, bref il était sur un petit nuage et cela a propulsé les Knicks dans le Top 5 de la Conférence Est. Reste maintenant à finir la saison régulière proprement et éviter les trous d’air (comme son match à 5/24 au tir face aux Clippers samedi dernier). New York aura particulièrement besoin d’un grand Randle sachant que le meneur calibre All-Star Jalen Brunson est actuellement à l’infirmerie pour un bobo au pied.

Stats : 27,6 points / 4,1 rebonds / 4,7 assists / 1,5 interception / 47,8% au tir

Bilan : 44 victoires – 27 défaites

Donovan Mitchell semble déjà avoir activé le mode Playoffs : sur la première quinzaine de mars, lors des deux oppositions face à Boston (potentiel adversaire en demi-finale de conférence), Spida a planté 44 et 40 pions. Quelques jours plus tard à Miami, Mitchell en a mis 42 sur la tête du Heat. Autant dire qu’il préchauffe, même si les Cavaliers ont perdu deux de ces trois matchs. Souvent laissé de côté dans la discussion du MVP, l’arrière de Cleveland réalise pourtant une saison XXL, où il a non seulement réussi à très bien s’intégrer dans sa nouvelle équipe mais où il a surtout réussi à booster les résultats collectifs des Cavs, qui semblent destinés à terminer quatrièmes de la Conférence Est.

Grant Williams telling Donovan Mitchell he’ll make both free throws before missing both to send the game into OT which the @cavs ended up winning 118-114. Did Mitchell get in the head of Williams? 👀 pic.twitter.com/ce8c80rRwY — Bally Sports Cleveland (@BallySportsCLE) March 7, 2023

Stats : 19,0 points / 12,4 rebonds / 7,1 assists / 61,0% au tir

Bilan : 40 victoires – 27 défaites

Depuis le All-Star Break, Domantas Sabonis et les Kings montent en puissance, eux qui restaient pourtant déjà sur une belle première partie de saison. Dix matchs, huit victoires, avec un Domas en 20 points – 13 rebonds – 8 passes de moyenne à plus de 60% de réussite au tir. Une réussite individuelle et collective récompensée par la NBA, qui a opté pour Sabonis au moment de nommer le meilleur joueur de la semaine à l’Ouest ce lundi. Aux côtés d’un De’Aaron Fox toujours aussi clutch et explosif, la polyvalence ainsi que l’efficacité de l’intérieur lituanien propulse Sacramento non seulement vers les Playoffs, mais aussi vers une potentielle deuxième place de conférence ! Pour tout ça, Domantas Sabonis mérite plus que jamais de voir son nom apparaître dans la Course au MVP.

Domantas Sabonis becomes the first player in franchise history with 20/15/15 since Oscar Robertson! 23 PTS

17 REB

15 AST Bucks outlasted Kings in a fun one. pic.twitter.com/Hd1tO3VoFL — NBA (@NBA) March 14, 2023

Stats : 33,0 points / 8,6 rebonds / 8,0 assists / 1,5 interception / 50,0% au tir

Bilan : 34 victoires – 35 défaites

Ça va pas très fort pour Luka Doncic. Touché à une cuisse, le phénomène slovène est actuellement à l’infirmerie et voit ses Mavericks – également privés de Kyrie Irving – s’écrouler au classement. Cela fait trois défaites de suite pour Dallas, et neuf en douze matchs depuis que Luka et Kyrie ont commencé à jouer ensemble le 11 février dernier. Dans une Conférence Ouest hyper serrée, ça pardonne pas, la bande de Doncic se retrouvant à l’heure de ces lignes… neuvième du classement avec un bilan négatif. Le dossier du Slovène dans la course au MVP ne pèse aujourd’hui plus très lourd en comparaison aux autres candidats situés devant lui, et il faudrait une fin de saison régulière complètement folle de sa part pour espérer se mêler à nouveau au débat.

Stats : 30,3 points / 8,9 rebonds / 4,8 assists / 1,0 interception / 46,1% au tir

Bilan : 47 victoires – 22 défaites

Actuellement sur cinq défaites en huit matchs, les Celtics laissent échapper les Bucks au sommet de la Conférence Est et Jayson Tatum voit le podium du MVP Ranking s’éloigner un peu plus. Comme un symbole, JT a raté le lay-up de l’égalisation l’autre jour sur le parquet des pauvres Rockets, pire équipe de l’Ouest on le rappelle. Au milieu de ces revers qui font désordre à Boston, Tatum continue néanmoins à lâcher des cartons offensifs, lui qui a récemment battu un record de Larry Bird pour le plus grand nombre de matchs à 30 points dans une saison (37 à l’heure de ces lignes). Une maigre consolation pour celui qui avait démarré la campagne 2022-23 très très fort avec ses Celtics, mais qui semble aujourd’hui lâché par le trio de tête.

Stats : 31,5 points / 11,9 rebonds / 5,5 assists / 54,1% au tir

Bilan : 50 victoires – 19 défaites

Deuxième au moment du All-Star Break après avoir bouclé la première partie de saison en boulet de canon, Giannis Antetokounmpo perd une place à cause de plusieurs allers-retours à l’infirmerie. Poignet, cuisse, main, genou, le Freak a connu pas mal de petits bobos récemment, lui qui a manqué quatre matchs supplémentaires ce mois-ci (et deux matchs où il est sorti sur blessure) ce qui porte son total à quinze absences sur la saison. C’est le principal point noir de son dossier MVP, car pour le reste le Freak coche pratiquement toutes les cases. Son équipe de Milwaukee domine la Conférence Est et ses performances quand il est sur le parquet sont toujours aussi folles. Demandez donc aux Sacramento Kings ou aux Phoenix Suns, qui viennent de se faire manger tout crus par le Freak.

Stats : 33,4 points / 10,0 rebonds / 4,1 assists / 1,6 contre/ 1,1 steal / 53,9% au tir

Bilan : 45 victoires – 22 défaites

“MVP, Défenseur de l’Année, tout cela n’a pas d’importance pour moi car sur une fois sur le terrain, je suis le meilleur.” Voilà ce qu’a déclaré Joel Embiid après son nouveau carnage il y a quelques jours face aux Wolves (39 points), lui qui ne pense aujourd’hui qu’à emmener ses Sixers le plus haut possible. Mais dans la quête de son objectif ultime, le meilleur marqueur NBA pourrait bien rafler son premier MVP s’il continue sur sa folle dynamique actuelle. Tournant à 35 points, 9 rebonds, 4 passes et plus de 2 contres de moyenne depuis le All-Star Break, Embiid joue peut-être le meilleur basket de sa carrière, et dans le même temps Philadelphie se rapproche de la deuxième place à l’Est grâce à une série de cinq victoires consécutives (dont une face aux Bucks qui restaient sur 16 victoires de suite). À lui de rester en bonne santé jusqu’à la fin de la régulière (seulement un match raté depuis le 21 janvier 2023) et de briller lors des grosses confrontations à venir, comme contre Denver (face à Nikola Jokic) et Milwaukee (face à Giannis) dans quinze jours.

JOEL EMBIID CALLED GAME. SIXERS WIN IN PHILLY. pic.twitter.com/E6eD8iHr69 — NBA (@NBA) March 11, 2023

Stats : 24,7 points / 11,9 rebonds / 10,0 assists / 1,2 interception / 63,0% au tir

Bilan : 46 victoires – 23 défaites

Le triplé qui semblait promis à Nikola Jokic est-il en train de lui échapper ? Bien que le Joker reste pour le moment numéro 1 de la course au MVP, la mauvaise passe actuelle des Nuggets associée à la greatness d’Embiid avec les Sixers fragilise la première place du double tenant du titre. Denver reste en effet sur quatre défaites consécutives (Bulls, Spurs, Nets, Raptors) et ça fait désordre au moment d’entamer la dernière ligne droite : “Peut-être qu’à force de gagner, on s’est adoucis” a notamment déclaré le coach de Denver Michael Malone, qui peut malgré tout continuer à compter sur son exceptionnel pivot (29 points, 13 rebonds, 9 passes de moyenne sur la série de défaites). On sait que la dernière impression laissée peut peser au moment des votes pour le MVP, alors on attend une réaction rapide de Jokic et sa bande.

Mentions honorables : De’Aaron Fox (Kings), James Harden (Sixers), Jalen Brunson (Knicks), Bam Adebayo (Heat), Stephen Curry (Warriors), Damian Lillard (Blazers), Jaylen Brown (Celtics), Anthony Edwards (Wolves), Kevin Durant et Devin Booker (Suns), Anthony Davis (Lakers), Lauri Markkanen (Jazz)

