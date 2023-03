Jayson Tatum continue de battre des records cette saison

Jayson Tatum a posé la nuit dernière face aux Cavs son 34è match à 30 points de la saison, battant ainsi un record maison détenu par Larry Bird en personne. Plus rien n’arrête la superstar des Celtics qui continue d’inscrire son nom dans le panthéon d’une franchise qui regorge pourtant d’une histoire folle.

Tout les voyants sont au vert chez les Celtics et pour leur superstar Jayson Tatum. Cette nuit, les Celtics se sont tranquillement imposés à domicile contre les Cavs 117-113 et sont au coude à coude avec les Bucks pour la première place à l’Est. Et Boston peut remercier une fois de plus un Jayson Tatum en feu à 41 points à 61% au tir. Absolument inarrêtable, Tatum vient de battre un nouveau record de franchise : celui de Larry Bird, avec son 34ème match à 30 unités de la saison. C’est aussi la neuvième fois de l’exercice 2022-2023 que le numéro zéro score plus de 40 pions, dépassant ainsi le record de Paul Pierce établi en 2001. Autrement dit, l’ami Jayson n’est pas en mauvaise compagnie.

Jayson Tatum has his 34th 30-point game of the season. That’s the most in a season by a Celtics player since Larry Bird in 1987-88. pic.twitter.com/vThxsyA2Ye — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 2, 2023

Jayson Tatum records his eighth 40-point game of the season, tied for the 3rd-most in a season in Celtics history with Paul Pierce (2000-01). Only Larry Bird has had more in a season (9 in 1984-85 & 11 in 1987-88) pic.twitter.com/2bLJ0gJNlt — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 11, 2023

Jayson Tatum continue donc d’écrire son histoire dans une saison monstrueuse : statistiquement parlant, l’ailier tourne à 30 points, 9 rebonds et 5 passes par match cette année. Des chiffres incroyables qui ont permis à Jay-T d’être élu All-Star pour la quatrième fois d’affilée. Tatum impressionne également… en duo, et avec Jaylen Brown les deux larrons ont déjà battu un record de points établi par… Shaq et Kobe en personne. Et cela serait sans compter la saison des Celtics, plus que jamais parmi les favoris pour aller chercher le trophée Larry O’Brien cette année.

Et c’est là sûrement la seule chose manquante afin d’inscrire son nom dans la légende des Celtics : une bague. En 5 ans, Jayson Tatum n’a participé qu’à une seule finale, perdue en juin dernier face aux Warriors. Est-ce la bonne année pour Tatum et ses copains ? En tout cas JT fait tout ce qu’il peut, absolument tout.