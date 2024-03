Touché au genou face à Dallas avant-hier soir, Malik Monk ne reviendra pas sur les parquets avant le mois de mai. Sacramento perd son (meilleur) sixième homme à deux semaines de la fin de la régulière, et prend surtout un sacré coup au moral.

Les Kings craignaient une longue absence, la nouvelle tombée la nuit dernière ne doit pas les rassurer. Victime d’une grosse entorse du genou droit, Malik Monk restera à l’infirmerie pour quatre à six semaines, avant d’espérer retourner aider les siens.

En cette fin du mois de mars, les échéances et les enjeux sont colossaux en Californie, et la nouvelle ne pouvait pas plus mal tomber. Les Lakers haussent le ton dans la course au play-in tandis que Sac-Town reste sur deux revers consécutifs face à Dallas, l’un de leurs adversaires direct au classement. Il leur faut absolument garder le rythme, mais sans Monk, la mission semble plus ardue.

ESPN Sources: Sacramento Kings G Malik Monk has suffered a sprained right MCL and is expected to miss four-to-six weeks. Monk — who’s had a career-best season — needs a Kings run in the Western Conference playoffs to return this season. pic.twitter.com/5Q3isJ0U1N

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 30, 2024

Favori pour le titre de meilleur sixième homme, l’arrière était dans la meilleure saison de sa carrière. Avec 15,4 points par soir (record personnel) et 5,1 passes (record personnel), il a dynamisé la second unit des violets toute la saison à coup de gros tomars qui font se lever une salle à l’unisson.

Au mieux, il pourrait retrouver la compétition à la mi-mai, c’est-à-dire en plein pendant les demi-finales de conférences. Mais d’ici-là, ce n’est pas faire offense aux Kings que d’affirmer qu’ils ont du pain sur la planche. D’autant que le calendrier est tout sauf sympathique. Dans les neuf rencontres que Sacramento doit encore disputer en régulière, il faut encore compter les Clippers, les Knicks, le Thunder, les Pelicans et les Suns. Du monde au balcon comme dirait l’autre.

Malik Monk rejoint Kevin Huerter à l’infirmerie. Ce dernier, bientôt opéré à l’épaule, est déjà OUT jusqu’en 2024-25. Sale temps à Sacto…

Sans étincelles sur le banc, il faudra sortir les muscles. Réception du Jazz dès demain, et faux-pas interdit pour les hommes de Mike Brown. Le combat commence maintenant.

Source texte : Adrian Wojnarowski