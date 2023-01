Personne ne le surveille mais lui continue son éveil. Ce vendredi, sur le parquet des Spurs, Kawhi Leonard a poursuivi son excellent retour aux affaires avec une performance montée haut dans les aigus. Bon, victoire difficilement acquise chez un bonnet d’âne de la Conférence Ouest, mais l’important est ailleurs. Les Clippers ont (vraiment) récupéré leur n°1.

Victoire poussive mais victoire quand même, les Clippers ont bien réagi au sortir de deux défaites consécutives.

Sur le papier, la rencontre a été marquée d’une adresse… clinique : 131 à 126, 63% au tir pour les Clippers, 54% à 3-points pour les deux équipes, sept Spurs à au moins 10 points et l’impression constante qu’une offensive de manquée était une offensive de retard. Beaucoup (vraiment beaucoup) de lacunes des deux côtés lorsqu’il s’agissait de couvrir/empêcher les coupes. C’est d’ailleurs là-dessus que Kawhi Leonard a fait le plus gros de son business. Le business en question ? 36 points à 13/18 au tir, 4 rebonds, 7 assists, 2 interceptions, “seulement” 2 ballons perdus et +14 de plus/minus en 38 minutes de jeu. Du Klaw dans le texte. Un cinquième match consécutif à 50% au tir, et des moyennes de 30 points, 6 rebonds, 4 assists et 2 interceptions sur cette période. On lui a retrouvé cette capacité à réceptionner sous le cercle après un cut et monter droit comme un pic peu importe le vis-à-vis. Une reprise à la dure et sans peur, au risque parfois de se faire scotcher par des gars comme Romeo Langford. Le plus rassurant ? Kawhi et Paul George fit correctement depuis leurs récentes retrouvailles. Le second All-Star de l’équipe s’est mué en « point-forward » sur cette rencontre avec 16 points à 7/13 au tir et… 12 assists. Une mise en retrait bénéfique au collectif (+17 de plus/minus).

Kawhi par-ci, Kawhi par-là… On en tope quand même une pour les 26 unités à 9/11 au tir dont 4/5 à 3-points de Norman Powell, l’une des deus seules plus-values en sortie de banc avec Nico Batum. Le candidat au trophée de Sixième homme de l’année a pris feu dans la lignée de ses dernières sorties : 22.5 points de moyenne à 55% au tir dont 55% du parking sur les six derniers matchs. Un contraste total avec le passage du frenchie Moussa Diabaté qui n’a absolument rien montré : 0 pointé partout et -16 de plus/minus en 6 minutes de jeu. Va falloir bosser la défense et le placement offensif, même si cette performance est complètement isolée de tout ce qu’il produit depuis le début de saison (notamment en G League).

Bilan tout juste positif, 24 victoires pour autant de défaites, les Clippers sont 6e de la Conférence Ouest ex-aequo avec Golden State. Petite bouffée d’air, le groupe de Tyronn Lue s’accroche à la bonne partie du tableau, Kawhi Leonard est peut-être de retour au top de sa forme.