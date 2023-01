Toujours orpheline de Kevin Durant et sur la mauvaise vague de quatre défaites consécutives, la belle Brooklyn avait besoin de retrouver le chemin de la victoire. Zou, Kyrie Irving a pris feu au meilleur des moments et les Nets sont repartis victorieux de Salt Lake City. Succès 117 à 106, même plus besoin de l’autre tige.

Pour la jolie boxscore maison, c’est par ICI !

En déplacement à Salt Lake City pour affronter le Jazz, les Nets étaient sous pression. Sans Kevin Durant et avec les Bucks et les Sixers qui reviennent fort derrière, Brooklyn se devait de l’emporter. Comme s’il pouvait le faire sur commande, Kyrie Irving s’est mué en héros solitaire et a porté sa team vers une victoire ô combien importante. Uncle Drew a massacré a lui tout seul une pauvre équipe du Jazz, impuissante. Une masterpiece totale : 48 points (8/15 à 3 points), 11 rebonds, 6 passes décisives, 4 interceptions et un money time de zinzin.

Les Nets, qui étaient menés 85-83 à douze minutes du terme, se sont accrochés et ont pu compter sur un Kyrie Irving ultra clutch et intouchable dans le dernier quart-temps. Pas aidé par le reste des titulaires à part Nic Claxton (20 points, 5 rebonds), Kai a tout fait tout seul : une bombe du parking pour égaliser, une autre pour passer devant, des lancers francs marqués sans trembler, et une clim installée à la Vivint Smart Home Arena. Les enfant sont au lit. L’heure appartient aux adultes. Les Nets s’imposent finalement 117 à 106 et restent dans le top 4. On respire de l’autre côté du Brooklyn Bridge.

En face, le Jazz a fait un match plus que courageux. Même s’ils ont mal débuté, les joueurs de Will Hardy ont su revenir au score, passer devant et poser des problèmes à Brooklyn. Dans l’ombre de la performance de Kyrie, Lauri Markkanen a encore une fois enclenché le mode All-Star et posé un gros double-double : 22 points à 8/16 au tir et 11 rebonds. Même topo pour la torche ambulante qu’est Jordan Clarkson, cette nuit auteur de 29 points à 50% au tir, ainsi que pour Collin Sexton et ses 17 unités en sortie de banc. M’enfin, c’est quand même trop court pour Salt Lake City qui a subi la loi de Nets revanchards. Utah est désormais 8e à l’Ouest.