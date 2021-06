Preview des tournois de qualification olympique : spoiler, la bataille sera féroce pour gagner son ticket pour les JO

24 équipes, quatre tournois, quatre tickets pour Tokyo à aller chercher. À partir de ce mardi 29 juin et jusqu’à la fin de la semaine, deux douzaines de nations vont se lancer dans une mini-compétition afin d’accéder à la grande scène des Jeux Olympiques. On parle évidemment des fameux TQO, qui vont briser le cœur de beaucoup de monde tout en représentant le tremplin nécessaire pour les vainqueurs. Ça valait bien une présentation maison.

Rappel des forces en présence

Tournoi de Victoria

Groupe A : Grèce, Chine, Canada

Groupe B : Uruguay, République tchèque, Turquie

Tournoi de Split

Groupe A : Allemagne, Russie, Mexique

Groupe B : Tunisie, Croatie, Brésil

Tournoi de Kaunas

Groupe A : Lituanie, Corée du Sud, Venezuela

Groupe B : Pologne, Slovénie, Angola

Tournoi de Belgrade

Groupe A : République dominicaine, Philippines, Serbie

Groupe B : Porto Rico, Italie, Sénégal*

*Touché par le COVID, le Sénégal ne pourra pas participer au TQO. Ils perdront leur match par forfait et la première place du groupe se jouera ainsi entre Porto Rico et l’Italie.

Rappel du règlement

On commence par la base. Pour espérer aller aux Jeux Olympiques de Tokyo dans un peu moins d’un mois, il n’y a pas 36 solutions, il faut remporter son tournoi, point barre. Pour cela, il faut d’abord terminer dans le Top 2 de son groupe après avoir rencontré ses deux adversaires. On part ensuite sur des demi-finales à élimination directe entre le premier du Groupe A et le deuxième du groupe B, et entre le premier du groupe B et le deuxième du groupe A. Bref, rien de bien compliqué. Et derrière, les deux vainqueurs se rencontrent en finale pour décrocher le précieux sésame. Pour info, les matchs de poule se dérouleront du 29 juin au 1er juillet, avec les demi-finales le 3 juillet puis les finales le 4.

Le programme

29 juin

Pologne – Angola (Groupe B, tournoi de Kaunas), 15h30 (heure française)

Allemagne – Mexique (Groupe A, tournoi de Split), 16h30

Lituanie – Venezuela (Groupe A, tournoi de Kaunas), 18h30

Tunisie – Brésil (Groupe B, tournoi de Split), 20h

République dominicaine – Serbie (Groupe A, tournoi de Belgrade), 20h15

Grèce – Canada (Groupe A, tournoi de Victoria), 1h05

Uruguay – Turquie (Groupe B, tournoi de Victoria), 4h35

30 juin

Angola – Slovénie (Groupe B, tournoi de Kaunas), 15h30

Mexique – Russie (Groupe A, tournoi de Split), 16h30

Venezuela – Corée du Sud (Groupe A, tournoi de Kaunas), 18h30

Brésil – Croatie (Groupe B, tournoi de Split), 20h

Serbie – Philippines (Groupe A, tournoi de Belgrade), 20h15

Canada – Chine (Groupe A, tournoi de Victoria), 1h05

Turquie – République tchèque (Groupe B, tournoi de Victoria), 4h35

1er juillet

Slovénie – Pologne (Groupe B, tournoi de Kaunas), 15h30

Russie – Allemagne (Groupe A, tournoi de Split), 16h30

Italie – Porto Rico (Groupe B, tournoi de Belgrade), 16h30

Corée du Sud – Lituanie (Groupe A, tournoi de Kaunas), 18h30

Croatie – Tunisie (Groupe B, tournoi de Split), 20h

Philippines – République dominicaine (Groupe A, tournoi de Belgrade), 20h30

Chine – Grèce (Groupe A, tournoi de Victoria), 1h05

République tchèque – Uruguay (Groupe B, tournoi de Victoria), 4h35

2 juillet

On se repose.

3 juillet

Demi-finales

4 juillet

Finale du tournoi de Kaunas, 18h30

Finale du tournoi de Split, 19h30

Finale du tournoi de Belgrade, 20h30

Finale du tournoi de Victoria, 1h05

Qui va où ?

Le vainqueur du tournoi de Victoria rejoindra le Groupe A aux JO, à savoir l’Iran, la France et les États-Unis

Le vainqueur du tournoi de Split rejoindra le Groupe B aux JO, à savoir l’Australie, le Nigeria et le vainqueur du tournoi de Belgrade

Le vainqueur du tournoi de Belgrade rejoindra le Groupe B aux JO, à savoir l’Australie, le Nigeria et le vainqueur du tournoi de Split

Le vainqueur du tournoi de Kaunas rejoindra le Groupe C aux JO, à savoir l’Argentine, le Japon et l’Espagne

Il y aura des joueurs NBA sur les parquets ?

Si l’on se base sur les rosters de la FIBA et les dernières infos qui sont tombées récemment par rapport aux différents effectifs, on devrait avoir du beau monde certifié NBA sur les parquets cette semaine :

Canada : Luguentz Dort, Nickeil Alexander-Walker, Cory Joseph, Dwight Powell, Trey Lyles, R.J. Barrett, Andrew Wiggins, Mychal Mulder et Anthony Bennett (on sait, il n’est plus en NBA comment ne pas citer cette légende)

: Luguentz Dort, Nickeil Alexander-Walker, Cory Joseph, Dwight Powell, Trey Lyles, R.J. Barrett, Andrew Wiggins, Mychal Mulder et Anthony Bennett (on sait, il n’est plus en NBA comment ne pas citer cette légende) Grèce : Kostas Antetokounmpo

: Kostas Antetokounmpo République tchèque : Tomas Satoransky

: Tomas Satoransky Turquie : Cedi Osman, Ersan Ilyasova, Furkan Korkmaz, Omer Faruk Yurtseven (il paraît que c’est un joueur du Heat)

: Cedi Osman, Ersan Ilyasova, Furkan Korkmaz, Omer Faruk Yurtseven (il paraît que c’est un joueur du Heat) Allemagne : Isaac Bonga, Moritz Wagner

: Isaac Bonga, Moritz Wagner Brésil : Anderson Varejao

: Anderson Varejao Croatie : Bojan Bogdanovic

: Bojan Bogdanovic Lituanie : Domantas Sabonis, Jonas Valanciunas

: Domantas Sabonis, Jonas Valanciunas Slovénie : Luka Doncic, Vlatko Cancar

: Luka Doncic, Vlatko Cancar Italie : Nico Mannion, Nicolo Melli

: Nico Mannion, Nicolo Melli Serbie : Nemanja Bjelica, Boban Marjanovic

Les autres grands noms qui vont participer aux TQO : Nick Calathes (Grèce), Jan Vesely (République tchèque), Bruno Caboclo (Brésil), Mario Hezonja et Roko Leni Ukic (Croatie), Timofey Mozgov (Russie), Salah Mejri (Tunisie), Milos Teodosic et Vasilije Micic (Serbie)

Voilà voilà, vous savez tout ce qu’il faut savoir sur le déroulement des TQO lors des jours à venir. Pour les images, il faudra probablement se tourner vers la chaîne YouTube de la FIBA. En marge des Playoffs NBA, ça peut-être sympa à suivre, d’autant plus que ça concerne forcément un peu nos Bleus, actuellement en pleine préparation pour les Jeux Olympiques. Nous on va garder un œil dessus entre deux-trois matchs de Finales de Conférence et trois-quatre breaking.