Ime Udoka n’est pas là pour rigoler : ça va bosser dur aux Celtics, Jayson Tatum et Jaylen Brown peuvent se préparer à suer

Après des expériences en tant qu’assistant aux Spurs, aux Sixers et aux Nets, Ime Udoka va vivre sa grande première en tant que head coach avec les Boston Celtics. À peine arrivé, son ambition est claire : faire de Jaylen Brown et Jayson Tatum de vrais leaders et aller chercher un titre. Ça va bosser dur à Boston !

Promu au poste de General Manager des Celtics, Brad Stevens s’est chargé de trouver lui-même son successeur. Parmi les différents prétendants (coucou Chauncey Billups), c’est Ime Udoka qui a été retenu, lui qui était souvent dans les rumeurs depuis de nombreuses années, sans jamais avoir sa chance. Et vu l’idéologie du bonhomme, il ne va pas falloir traîner au McDo cet été pour les joueurs des C’s, – compris Tristan ? Nous reviens pas comme Jared Sullinger – parce que ça va taffer à l’entraînement. L’ancien sidekick de Pop avec Team USA ne débarque pas dans le Massachusetts pour faire du tourisme, objectif : titre NBA. Des propos retranscrits par Tim Bontemps d’ESPN.

« Je ne m’inquiète pas sur la volonté du groupe à être coaché durement, c’est eux qui le demandent. » […] « [à propos de Jayson Tatum et Jaylen Brown, ndlr] Ils vont me laisser les coacher, les pousser. Ils savent que je vais être sur leur cul, c’est ce qu’ils apprécient chez moi et c’est ce qu’ils attendent de moi. Ils veulent être poussés, être dirigés vers la victoire et c’est ce que tu attends de tes stars. Ils veulent nous aider à remporter ce dix-huitième titre. Maintenant, c’est une occasion de les voir grandir, devenir de meilleurs leaders, plus vocaux, et les pousser à être encore plus forts. »

Bon, ça a le mérite d’être clair… Tu loupes ton lay-up, c’est 20 pompes et une session de suicide, MI-NI-MUM, et va pas falloir choke les fins de match, sinon sympa l’ambiance dans le vestiaire. Bon par contre, un coaching tough comme ça, les Ojeleye, Williams & co vont se régaler, et si on peut retrouver un peu de grind à la Celtics 2015-2016, on est loin d’être contre ! Le coup d’envoi de la saison 2021-22, ce n’est pas pour tout de suite, mais le nouveau technicien des Verts sait ce qu’il veut, surtout que l’ancien assistant de Steve Nash a déjà côtoyé Jaylen Brown, Jayson Tatum ou encore Marcus Smart lors de la Coupe du Monde 2019. Ce petit voyage en Chine aura permis à Udoka de découvrir les trois leaders de Boston et de savoir comment ils fonctionnent. Et ce petit côté dur au mal pourrait bien être le coup de pouce qui permettrait à Tatum et Brown de step-up après cette saison montagnes russes qu’ils viennent de vivre. En plus, Ime Udoka connaît bien la concurrence : assistant des Sixers l’an dernier, des Nets cette saison, il ne manque plus que les Bucks et il aurait un mapping complet des systèmes adverses ! C’est quand même beau d’embaucher un coach qui était dans le staff qui vient de te sortir au premier tour des Playoffs, c’est ce qu’on appelle une KD inversée : Je gagne contre vous… et ensuite je vous rejoins. Pour le GM des C’s Danny Ain… Brad Stevens, c’est d’ailleurs la diversité des expériences de l’Américano-Nigérian qui a, en partie, fait la différence par rapport aux autres candidats au poste :

« J’ai parlé à beaucoup de candidats. Il y a beaucoup de coachs talentueux, qu’ils aient déjà été head coach ou pas. C’est dur de se démarquer, mais ça a été le cas pour Ime. C’est sa capacité à être un coach dur mais quand même proche des joueurs et son expérience qui ont fait la différence. Pas seulement son vécu en tant que joueur, mais aussi le fait qu’il soit passé par différentes franchises comme assistant, ce qui montre sa capacité d’adaptation. »

Le nouveau coach de la franchise aux 17 titres semble bien vouloir faire progresser les C’s à sa manière, fidèle au role player qu’il était pendant sept ans dans la Ligue. En effet, vu ses premières déclarations, l’ancien adjoint semble vouloir être au plus proche de ses hommes, et surtout… ça va transpirer à l’entraînement !

Source texte : ESPN