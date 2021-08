Free Agency 2021 : le point sur les dernières news, histoire de tenir avant LA FINALE DES JEUX OLYMPIQUES ALLEZ ON Y VA

A quelques minutes de la finale des Jeux Olympiques qui verra s’affronter, on le rappelle, les Etats-Unis ET LA FRANCE, on fait un petit point rapide sur les dernières news tombées de l’autre côté de l’Atlantique. Des signatures enfin officielle, des petits ajouts malins, y’a quelques infos !

#Grayson Allen rejoint les Bucks et il y a fort à parier qu’on reparlera de cette petite signature dans quelques mois (qui est Sam Merrill s’il vous plait ?)

Memphis is trading guard Grayson Allen to Milwaukee for Sam Merrill and two future second-round picks, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 6, 2021

#Javonte Green repart pour un tour à Chicago, on est quasiment sûr que c’est l’info la plus folle de la nuit (tiens, il a moins d’abonnés que moi sur Twitter)

Guard-forward Javonte Green is returning to the Chicago Bulls on a two-year deal, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 6, 2021

#Justise Winslow rejoint les Clippers, la guerre de Los Angeles va être incroyable la saison prochaine

Free agent G/F Justise Winslow has agreed on a two-year deal with the Los Angeles Clippers, his agents Austin Brown and Erika Ruiz of @CAA_Basketball tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 6, 2021

# Reggie Jackson repart également pour un tour avec les Clippers, magnifique renaissance pour le biologiste

# le deal entre le Heat (Kyle Lowry) et les Raptors (Goran Dragic et Precious Achiuwa) est officiellement officiel

Trade official: The Heat say they have acquired six-time All-Star guard Kyle Lowry from the Toronto Raptors in exchange for Goran Dragić and Precious Achiuwa. — Marc Stein (@TheSteinLine) August 6, 2021

# Pareil pour Russell Westbrook chez les Lakers, une phrase pleine de flow

The Lakers make it official and announce the acquisition of Russell Westbrook: pic.twitter.com/ZOTzqKmw1n — Marc Stein (@TheSteinLine) August 7, 2021

# Et pour Chris Paul également, sacré moratorium

The Suns make IT official and announce the re-signing of Chris Paul. More NBA from me: https://t.co/LGN9cVpeGP pic.twitter.com/BFUhVSy1Fp — Marc Stein (@TheSteinLine) August 6, 2021

# Ca parle d’une potentielle venue de Dennis Schroder à Boston mais ça parle surtout d’une extension qui pourrait tomber pour Marcus Smart

The Celtics are engaged in conversations to add free agent point guard Dennis Schroder, according to league sources. Talks are still ongoing as Boston looks to address its need at point guard https://t.co/9iZfeY2kqv — Jake Fischer (@JakeLFischer) August 6, 2021

The Celtics appear to be offering Smart the largest possible extension they can give him at the moment, per @Murf56 Here are some more details on the largest extension Smart could sign: Starts in 2022-23 4 years, $77m total $17.2m, $18.5m, $20m, $21.3m annual salaries https://t.co/rXwgtSX4zs — Ryan McDonough (@McDNBA) August 6, 2021

# Kevin Durant prend la blinde avant de prendre la sauce par la France (on n’y croit pas forcément)

# Kawhi Leonard qui signe pour quatre ans ? Ca cache forcément quelque chose

# Willy Hernangomez rempile avec les Pelicans, petit ajout malin pour la rotation de Willie Green

Free agent center Willy Hernangomez has agreed to a three-year deal to stay with the New Orleans Pelicans, agents Jim Tanner and Guillermo Bermejo of @_tandemse tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 6, 2021

# DeAndre Bembry rejoint les Nets pour y devenir le 27ème meilleur joueur de l’effectif

Free agent G/F DeAndre’ Bembry has agreed to a one-year deal with the Brooklyn Nets, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 6, 2021

# Spencer Dinwiddie à Washington c’est officiel, roster intrigant dans la capitale

The Nets and Wizards also just officially announced their participation in the five-team trade that lands Spencer Dinwiddie in Washington. More NBA from me: https://t.co/LGN9cVpeGP pic.twitter.com/qFQYK1H6XW — Marc Stein (@TheSteinLine) August 7, 2021

Magnifique technique pour rester éveillé avant LE match, et vois savez désormais tout ce qu’il y a à savoir. Café, deux trois étirement, et on y vas, ALLEZ LES BLEUS.