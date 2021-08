Free Agency 2021 : Furkan Korkmaz prolonge à Philly pour 15 millions sur 3 ans, retour du sniper préféré d’un Joel Embiid trappé

Furkan Korkmaz opte pour le combo loyauté-confiance envers le front office de Philly. À 24 ans et à l’aube de sa cinquième saison en NBA, le Turc a fait le choix de rester chez les Sixers pour trois années supplémentaires et une chouette poignée de biftons. Débrief de ce petit montage financier.

Dans la rotation du numéro 1 de la Conférence Est, chaque joueur a son importance, même si à Philadelphie cette logique ne s’applique pas vraiment puisque certains joueurs au statut conséquent (dont nous tairons le nom) deviennent des malus en Playoffs. Ceci étant, le front office des Sixers table sur la continuité avec ses role players. En tout cas, Furkan Korkmaz a été très rapidement prolongé par Daryl Morey, le General Manager de Philly. Apprécié par l’ensemble du vestiaire – toujours fidèle à lui-même et intelligent – l’arrière turc a tout du bon soldat que l’on aime avoir dans son équipe. Davantage quand on sait que ce dernier est encore jeune et a une certaine marge de progression devant lui. C’est pourquoi la prolongation de Furkan Korkmaz semble assez logique, tous les ingrédients étant réunis pour que les deux partis trouvent un terrain d’entente. Oui, Philadelphie aime Korkmaz et Korkmaz aime Philadelphie, ce genre de petite love story qui ne fait jamais de mal au cœur d’un fan.

Furkan Korkmaz has agreed to a three-year, $15M deal to stay with the 76ers, his agents Mike Lindeman and Jeff Schwartz of @excelbasketball tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 2, 2021

Furkan Korkmaz' 3-year, $15 million deal with the Sixers is fully guaranteed, per source. — Derek Bodner (@DerekBodnerNBA) August 3, 2021

La communauté turque peut exulter : Furkan Korkmaz reste à l’Est ! Les fans pourront donc avoir accès à des horaires de matchs plus cléments qu’à l’Ouest, où le jeune crack national Alperen Sengun a d’ailleurs été drafté par les Rockets. Pour revenir sur Furkan – comme annoncé par Derek Bodner, insider de The Athletic – les trois ans de contrat de l’arrière sont bel et bien garantis par Philly. Si la franchise de Pennsylvanie se prépare à de nombreux changements drastiques dans son effectif cet été – le trade de Ben Simmons étant plus que jamais possible et les potentiels départs d’autres joueurs (Danny Green ?) – elle souhaite garder une certaine base moulée dans la fidélité et l’expérience. Le roi Joël Embiid – intouchable – et l’un de ses lieutenants en la personne de Furkan Korkmaz, fraîchement prolongé. Avec un tel duo, il ne fait aucun doute que Philly pourra enfin atteindre les sommets dont elle rêve. Blague à part, dans le contexte sportivement compliqué que l’on connaît aux Sixers, cette prolongation de Korkmaz n’est pas un hasard. Elle est même une vraie preuve de confiance d’une franchise envers un joueur lambda mais vaillant, à l’heure où certaines stars de l’effectif sont sur un siège éjectable. Comme quoi, la NBA réserve toujours son lot de surprises.

Furkan Korkmaz est-il sur le point de marquer l’histoire de Philly ? Difficile d’y croire, mais si le board des 76ers a offert un contrat longue durée, de trois ans, pour la somme de 15 millions de dollars, ce n’est pas pour rien. Non, on rigole.