NBA Free Agency 2021 : Evan aux Knicks, Lonzo à Chicago, toutes les signatures, en 24 minutes chrono !

Vous n’avez pas le temps de vous refaire cinq heures de live ? Vous allez nous faire croire que vous avez un boulot ? Wait, on vous a concocté un recap de 25 minutes aux petits oignons. Dîtes pas merci ça nous fait plaisir.

Début des hostilités 23h, fin du live 3h42. Une nuit magique que n’aurait pas renié Catherine Lara et ce matin, alors que les Jeux Olympiques et Willy Hernangomez battent leur plein, on vous propose donc la solution de facilité, à savoir regarder ce recap de 25 minutes qui vois donne absolument toutes les infos de la nuit, et Dieu (Gérard) sait qu’il y en a eu. Du Français qui se met bien, du sign and trade à gogo, des breaking news toutes les trente secondes, et même deux pauses pissou en plein live mais que vous n’aurez malheureusement pas la chance de voir dans ce récap, mais plutôt dans CETTE vidéo, on vous laisse fouiner tels de valeureux commissaires.

A l’heure où les Américains se heurtent encore à la réalité espagnole on vous laisse donc réviser vos leçons, attention car une interrogation écrite est susceptible de tomber à 10h20 quand… on repassera en live pour le quart de finale entre la France et l’Italie. Parce que c’est comme ça, aujourd’hui on ne dort pas, personne, jamais. Allez, replay !