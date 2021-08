Free Agency 2021 : Enes Kanter de retour à Boston pour une année, chouette, le pivot revient dans sa quatrième franchise de cœur

Le voilà le renfort tant attendu dans la peinture des Celtics ! En fait, il s’agit d’un joueur bien connu par la maison verte, qui y a déjà passé un an il n’y a… pas si longtemps : Enes Kanter. Le Turc remet donc ça, et revient pour une petite saison pour apporter offensivement. Oui oui, offensivement.

On a vu avant-hier Dwight Howard effectuer un deuxième comeback aux Lakers, et voici donc Enes Kanter qui revient chez lui, à Boston, après être déjà revenu chez lui à… Portland, l’été dernier. Comme Dwight, Kanter aime bien les comebacks, mais il aime bien quand c’est encore plus original. Il faut dire que Nénesse aime tellement chaque franchise par laquelle il passe qu’il ne sait même plus où il veut jouer. Enfin bref, Kanter revient là où il a déjà évolué en 2019-2020 et malgré un temps de jeu moins important qu’à Portland, il faut croire que le pivot se plaisait bien dans le Massachusetts, et qu’il était aussi apprécié par son coach, Brad Stevens. Aujourd’hui General Manager des Celtics, c’est bien lui qui a pris la décision de faire revenir le numéro 11. Preuve que partout où il passe, ce bon vieux Kanter ne laisse pas indifférent.

Free agent center Enes Kanter has agreed to a one-year deal with the Boston Celtics, sources tell @TheAthletic @Stadium. Kanter returns to Boston to compete in the Eastern Conference title race. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 4, 2021

Apprécié par les fans de chaque franchise par laquelle il est passé, grâce à son dévouement et son amour clamé pour chaque maillot qu’il porte, Enes Kanter a dû apprécier jouer pour l’une des franchises les plus légendaires de NBA. Après une saison très décevante collectivement avec les Blazers, il revient apporter son expérience dans la révolution celte, et quoi de mieux pour faire la révolution que rappeler des anciennes têtes. L’avantage, c’est qu’il pourra aider Ime Udoka à coacher Jayson Tatum ou Jaylen Brown, vu qu’il connait déjà mieux ses coéquipiers que le nouveau coach lui-même. Alors que les fans réclamaient un gros poste 5, capable de défendre et d’apporter un vrai volume physique dans la raquette, voilà un poste 5 capable de… marquer des points. Pas sûr que cela enchante les supporters verts à travers le monde mais l’énergie, le hustle et la bonne volonté d’un Enes Kanter restent toujours appréciables, alors, pourquoi pas…

Fans des Celtics, êtes-vous contents du retour du grand Turc dans votre raquette ? Le pivot revient en tout cas à Boston pour un an et un contrat certainement réduit pour essayer de boucher les trous et apporter, dans une franchise qui rêve toujours d’un retour en Finales NBA, depuis plus de dix ans maintenant.