Preview France – Slovénie : une demi-finale olympique les gars, va falloir être à l’heure et sortir le match de votre vie !

On y est les gars. On y est. Le match de toute une vie, les deux heures les plus importantes d’un paquet de carrières. Nous ? Le palpitant est déjà en surrégime depuis ce France – Italie incroyable et on attend évidemment tous le moment où Luka Doncic connaitra la première défaite de sa carrière internationale avec les grands. Allez, pas d’invocation de karma, pas de ça chez nous.

Frank, Thomas, Nando, Andrew, Evan, Timothe, Nicolas, Guerschon, Petr, Moustapha, Vincent, Rudy : c’est l’heure. C’est l’heure d’entrer en piste pour le plus beau jour du reste de votre vie, en attendant, on l’espère, on prie, qu’un autre arrive deux jours plus tard mais stooooop, le karma toussa. Demain ? Ce sera face à une terrible Slovénie que nos Bleus devront faire face, une armada qui marche sur absolument tout le monde depuis, dix jours, qui marche sur tout le monde depuis… quatre ans, même si 2017 n’est en rien comparable avec 2021. Cette année ? Espagne, Argentine, Japon et Allemagne ont été lessivés, essorés, séchés et pliés par les joueurs de Coach Sekulic, par un Luka Doncic stratosphérique, par un collectif qui privilégie l’attaque à outrance en pilonnant de partout, tout le temps. Un Zoran Dragic dans la forme de sa vie, un Jaka Blazic tellement utile, un Vlatko Cancar qui se révèle, un Mike Tobey efficace au tir et aspirant les rebonds par dizaines, Klemen Prepelic qui peut se transformer en tout moment en Klay Thompson blond… pfiou, trop de dangers, de partout, et on ne parle même pas du fait que Luka Doncic semble désormais décidé à en coller 40 à n’importe qui et quand il le désire, sans compter sa facilité à servir ses copains comme s’ils étaient assis à la table d’un cinq étoiles. Une équipe à la dynamique complètement folle donc, pas loin d’être favorite demain, si si on vous jure, ça s’appelle une tentative d’inversion de karma cette fois-ci mais on tente, pourquoi pas.

Pourquoi pas, surtout que cette Equipe de France a clairement les moyens de faire dérailler le TGV slovène. Qu’on soit d’accord, interdiction de jouer avec ces mecs au petit jeu de qui score le plus car, spoiler, la France perdra 114 à 101. Non, demain c’est le mur qu’il faudra dresser, c’est du match qu’il faudra les faire sortir, c’est les plombs qu’il faudra leur faire péter, Luka en tête. Et on compte sur nos vieux coquins, Nando De Colo et Nicolas Batum en tête, pour mettre les mains là où ça énerve, là où les arbitres ne le voient pas, oui, on commande clairement du jeu sale et on assume, y’a une médaille à aller chercher et des invincibles à cibler. Une défense de chiens enragés, et évidemment la grinta française demandée, celle à laquelle on a droit depuis le début de ces Jeux. Un Rudy Gobert servi et entreprenant dessous, un duo Heurtel / De Colo qui plante et qui distribue, un Vavane qui fête comme il se doit son nouveau contrat NBA en collant 30 pions en Mondovision pour avoir sa statue devant le Madison avant même d’y mettre les pieds. Puis un Nicolas Batum qui continue sur son incroyable lancée olympique, un duo Poirier / Fall qui fait du sale en rotation, Tim qui met des olives dans le corner, Yabu qui met des pains à la boulange et pourquoi pas l’ami Frank Ntilikina qui sort de sa boîte pour nous rendre heureux et faire péter un contrat max aux Spurs elle est bien bonne celle-là.

ALLEZ LES GARS. ALLEZ. LA FRANCE DU BASKET SERA LA, DEMAIN, A VOS COTES, POUR FAIRE AUSSI BIEN QUE VOS AINES DE 2000 A SYDNEY? VOUS POUVEZ LE FAIRE, VOUS DEVEZ LE FAIRE, ALORS MAINTENANT… FAITES-LE. CORDIALEMENT, LA DIRECTION.