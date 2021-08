Free Agency 2021 : Markieff Morris débarque à Miami pour un an, une grande gueule de plus pour le Heat, une !

Après Kyle Lowry ou encore P.J. Tucker, Pat Riley continue son chantier estival avec l’arrivée de Markieff Morris pour une année. L’ailier-fort pourra mettre à profit son expérience de champion NBA pour montrer l’exemple à ses coéquipiers, oui, cette phrase existe, bienvenue en 2021.

Et voilà un nouveau renfort pour le Heat ! Pour renforcer son poste 4, Miami a donc proposé un petit contrat d’un an à Markieff Morris, qui arrive en provenance des Lakers. A Los Angeles, la tête brulée a apporté satisfaction dans l’ensemble, avec du sérieux, de la bonne défense et quelques shoots longue distance quand Frank Vogel en avait besoin. On se souvient notamment de son bon travail des deux côtés du terrain dans la série face au tiny ball des Rockets l’année dernière, et avec sa mentalité, sa fougue et son envie de faire mal à l’adversaire (littéralement), Kieff Morris a tout du bon coup pour Miami. Il fait partie de ces joueurs qui semblent bien rentrer dans la fameuse « culture » du Heat qui apprécie le hustle et le grind, deux caractéristiques que le frère de Marcus a clairement en magasin.

Morris is agreeing to a one-year deal with the Heat, source tells ESPN. https://t.co/CHhQNXj5TD — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021

Bienvenue dans une timeline où PJ Tucker et Markieff Morris, deux champions NBA, jouent les darons expérimentés qui montrent la voie aux jeunes joueurs du Heat. En plus de Kyle Lowry (et de l’inépuisable Udonis Haslem, toujours vivant, toujours debout, toujours la banane), Pat Riley et le front-office de Miami semblent avoir mis un point d’honneur à ramener en ville des joueurs bagués. La franchise floridienne continue sa quête de titre depuis le dernier obtenu il y a déjà huit ans et après une saison décevante et l’humiliation subie face aux Bucks au premier tour (4-0, on le rappelle), le board de la franchise veut frapper un grand coup et jouer de nouveau les premières places de la conférence Est. Avec cet intersaison folle, l’American Airlines Arena est prête à revivre de grands moments, avec du public, la saison prochaine et, bonne nouvelle, avec Tucker et Morris en energizers capable d’haranguer et hyper la foule, il y aura forcément du sang spectacle sur le parquet.

Markieff Morris va donc découvrir sa sixième franchise, à 31 ans. La grande gueule essaiera d’apporter dans un roster de qualité et de plus en plus profond, qui a comme objectif de régner à nouveau sur l’Est et de retourner en Finales NBA.