Free Agency 2021 : Taj Gibson prolonge aux Knicks pour un an et 2,7 millions, c’est Thibs qui va être content

Après avoir surpris tout le monde cette saison à travers une qualification en Playoffs, les Knicks voulaient rapidement ramener leurs joueurs en fin de contrat sur ce début de Free Agency. Mission accomplie concernant Taj Gibson, qui revient à New York pour la saison prochaine.

Vous connaissez l’histoire d’amour entre Taj Gibson, Tom Thibodeau et Derrick Rose ? On parle de trois hommes qui ont partagé d’innombrables moments ensemble, de Chicago à New York en passant par le Minnesota, et qui ne se quittent plus désormais. Après la prolongation de contrat de D-Rose hier, c’est donc Taj qui a choisi de poursuivre l’aventure dans la Grosse Pomme sous les ordres de Thibs. La nouvelle a été annoncée par Ian Begley de SNY sur son compte Twitter. Le contrat ? Rien de bien fou, on part sur un deal d’une saison pour 2,7 millions de dollars. À travers cette signature, Gibson ajoute son nom à la liste des joueurs qui ont décidé de rester sur Manhattan après la belle campagne de l’an passé. Si le 3&D Reggie Bullock a choisi de rejoindre Luka Doncic à Dallas, Rose, Nerlens Noel et Alec Burks ont eux pris le stylo pour prolonger leur bail au Madison Square Garden. Et en plus de ça évidemment, Evan Fournier va débarquer après son petit tournoi du côté de Tokyo. L’occasion pour Taj de découvrir tous les talents de Vavane.

Taj Gibson has agreed to a one-year, $2.7 million deal to return to the Knicks, Mark Bartelstein of @PrioritySports tells SNY. — Ian Begley (@IanBegley) August 3, 2021

Au final, on n’est pas vraiment surpris de revoir Taj Gibson avec les Knicks. On l’a dit, il est proche du coach Tom Thibodeau, et puis il a été précieux dans la belle saison des Knicks, le tout dans un rôle qui semble lui convenir. En sortie de banc, Taj a apporté ses 5,4 points (presque 63% de réussite au tir), 5,6 rebonds, 1,1 contre en 21 minutes de jeu, avec la présence d’un vétéran qui est toujours importante dans une équipe. Thibs l’a même propulsé titulaire au cours de la série du premier tour des Playoffs contre les Hawks. Avec un Mitchell Robinson à l’infirmerie et un Nerlens Noel diminué par les bobos, Tom s’est tourné vers son deuxième chouchou (après Derrick évidemment), qui a plutôt répondu présent le moment venu. Cela n’a évidemment pas suffi pour permettre aux Knicks de survivre contre Atlanta, et puis Gibson n’a plus ses jambes de 20 ans non plus hein. Mais Taj fait partie de ces joueurs qui se battent et sur lesquels on peut compter. Et ça, aux yeux de Thibs, c’est de l’or en barre.

Arrivé à New York en 2019 mais coupé entre-temps, Taj Gibson portera encore le maillot des Knicks la saison prochaine. À 36 ans, il peut toujours servir, et on peut compter sur Tom Thibodeau pour le faire jouer 40 minutes par soir. Nan on déconne. Hein Thibs, on déconne on a dit.

Source texte : SNYtv