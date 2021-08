Svi Mykhailiuk signe aux Raptors pour deux ans : désolé les Lakers, le sniper ukrainien s’envole pour Toronto

Après une saison compliquée du côté de Tampa, les Raptors tentent de se refaire une santé pendant cette intersaison. Alors que tous les gros poissons de la Free Agency ont été pêchés et que presque tous les rosters de la Ligue sont complets, Svi Mykhailiuk était un des rares joueurs non signés à pouvoir encore garder ou faire sa place en NBA. L’Ukrainien a ainsi préféré les lacs de l’Ontario aux plages de Los Angeles, là où beaucoup l’attendaient. Bref, débrief.

On ne l’avait pas vu venir celle-là dis donc. Désormais orphelins de Kyle Lowry, les Dinos ont récupéré le Svi pour les deux prochaines années, avec une player option sur la seconde. La signature de l’ancien senior de Kansas est le nouveau coup surprise du président Masai Ujiri après la prolongation de Gary Trent Jr., la draft de Scottie Barnes et les signatures d’Isaac Bonga et Sam Dekker. Malgré plusieurs rumeurs annonçant un come-back dans son ancienne équipe des Lakers, Sviatoslav Mykhailiuk – mot compte triple, 185 points, scrabble – a donc décidé de poser ses bagages à Toronto (ou à Tampa selon la décision des autorités sanitaires), où il va tenter de se faire une vraie place dans le roster pour devenir un membre qui compte dans la rotation. La novyny, (news en ukrainien) nous vient de Shams Charania de The Athletic :

Free agent G/F Svi Mykhailiuk has agreed to a two-year deal with the Toronto Raptors, his agency @SIGSports tells @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 28, 2021

Svi Mykhailiuk's deal includes a player option in the second season. Several contenders expressed interest in the sharpshooting wing before he reached agreement with the Raptors. https://t.co/rZopT5lH6B — Shams Charania (@ShamsCharania) August 28, 2021

Bien que le montant précis du contrat ne soit pas connu, on imagine que ce sera pour le salaire minimum. Bah oui on parle de Svi, c’est pas Steph Curry non plus, faut pas abuser. Suite à une fin de saison en roue libre – une seule victoire sur les onze derniers matchs -, les Canadiens ont réalisé leur pire campagne depuis 2011-12 en finissant avec un bilan de 27 victoires pour 45 défaites, synonyme de douzième place à l’Est. Avec leur nouveau venu, les T-Rex se renforcent un petit peu dans le secteur du shoot extérieur. La meilleure saison en carrière de Svi a été l’exercice 2019-20 lors duquel il a tourné à 9 points, 2 rebonds et 2 assists par match en tirant à 40% du parking et 81% depuis la ligne des lancers-francs pour les Pistons. Malgré son apport, le soldat Mykhailiuk (une galère à écrire sérieux) a été tradé en cours de saison dernière vers le Thunder. Il a scoré 8,4 points de moyenne sur ses 66 matchs au total, avec une montée à 10,3 unités sous les couleurs d’Oklahoma City. En tout cas, s’il y a bien une équipe qui est consciente de ce que l’ancien Jayhawk apporte, ce sont les Raptors puisque le 31 mars dernier, il avait collé 22 points à Toronto, son season-high.

Certes, ce n’est pas une énorme bombe mais cette signature mérite d’être relevée en ces temps compliqués et calmes en NBA. Qui sait, Mykha se transformera peut-être en un Klay Thompson européen dès le passage de la frontière et portera le Canada sur ses épaules jusqu’en Playoffs. Ou alors il sera tradé contre quasi peanuts lorsque Masai décidera (enfin) qu’il est temps de tout reconstruire.

Source texte : The Athletic