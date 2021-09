Tacko Fall s’engage chez les Cavaliers : nouveau contrat pour le géant, il va falloir agrandir la porte du vestiaire à Cleveland

La fabuleuse histoire de Tacko Fall en NBA va se poursuivre à Cleveland. Le géant vient de s’engager avec les Cavaliers pour un contrat d’un an non garanti. Le Sénégalais va devoir faire ses preuves dans une raquette déjà bien bouchée, à moins que le nouveau projet de J.B. Bickerstaff ne soit d’aligner le premier big five de l’histoire de la Ligue.

He’s back ! Le plus grand joueur NBA actuel – par la taille, on préfère préciser – est de retour. Tacko Fall et ses 7’5 », ou plutôt ses 2,26m, a retrouvé une équipe. La nouvelle a été annoncée pas Shams Charania de The Athletic et à cette période de l’année on peut parler de breaking news. Tacko Fall va donc rejoindre l’Ohio où un contrat d’un an non garanti l’attend. Non-drafté, le Sénégalais sort de deux saisons à Boston. Avec 26 petits matchs à 2,7 points et 2,6 rebonds de moyenne en un peu plus de 6 minutes de temps de jeu, il a vraiment eu le temps de cirer le banc du TD Garden entre deux passages en G League. Pourtant, à chaque entrée de l’ancien de UCF, le public et les médias étaient en folie. N’importe quel dunk, contre, ou même pas sur le parquet de l’intérieur faisait le tour des réseaux. Chouchou de nombreux fans, Tacko Fall va continuer son aventure en NBA pour le plus grand plaisir de la team réseaux sociaux.

The Cleveland Cavaliers have agreed to a one-year, non-guaranteed deal with 7-foot-5 center Tacko Fall, agents Bill Duffy and Justin Haynes of @BDA_Sports told @TheAthletic @Stadium. Fall played his first two NBA seasons in Boston. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 1, 2021

Ainsi, c’est dans l’Ohio qu’un nouveau challenge l’attend. Avec un contrat d’un an non garanti dans une équipe déjà bien fournie à l’intérieur, la girafe va devoir prouver qu’il a sa place en NBA. Entre Evan Mobley, Jarrett Allen, Kevin Love et surtout Lauri Markkanen, le dernier arrivé, les minutes sur les postes intérieurs aux Cavs semblent déjà toutes réparties. Comme à Boston, ce bon vieux Tacko Fall risque d’avoir peu de temps de jeu et on devrait surtout le retrouver lors du garbage time pour réveiller les fans endormis. Mais sa présence ne sera jamais de trop et les Cavs pourront aussi lui attribuer d’autres missions pour lesquelles sa taille pourrait s’avérer très utile. Rebondeur à l’entraînement, videur pour les matchs à domicile ou chasseur de toiles d’araignées au Rocket Mortgage FieldHouse, on trouvera toujours du boulot à Tacko avec ses 2,54m d’envergure. En revanche, difficile pour l’instant d’imaginer un rôle important dans la rotation pour un joueur peu mobile qui met presque autant de temps à traverser le terrain que Mahut et Isner lors d’un match de tennis.

Un an non garanti pour Tacko Fall à Cleveland, rien de bien fou, mais la belle histoire continue. Chouchou des fans, le public sera en liesse à chaque seconde du géant sur le parquet, même si c’est pendant le garbage time. Bonheur, à Cleveland ça risque d’arriver plus souvent qu’à Boston.

Source texte : The Athletic