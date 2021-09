Ben Simmons ne veut plus jouer aux Sixers et prévoit de sécher le training camp : plus que jamais, le divorce semble inévitable à Philly

Alerte, il y a du nouveau dans le dossier Ben Simmons ! Alors que les choses tardent à avancer concernant un transfert du meneur australien, ce dernier a clairement indiqué qu’il ne voulait plus porter les couleurs des Sixers, et il prévoit même de sécher le camp d’entraînement si Philadelphie ne le transfère pas au cours du mois de septembre. Ça chauffe à Philly !

Lundi, Shams Charania de The Athletic avait fait un point sur la situation concernant Ben Simmons et les Sixers. Rien de bien nouveau niveau info mais selon l’insider, « tous les signes pointaient vers un futur départ » du Boomer. Et ce mardi soir, on vient d’avoir un signe supplémentaire qui vient directement du camp du joueur. D’après Keith Pompey, qui couvre les Sixers pour le Philadelphia Inquirer, Ben Simmons a envoyé un message très clair à ses dirigeants la semaine dernière lors d’un meeting à Los Angeles. Face notamment au président des opérations basket Daryl Morey et au coach Doc Rivers, Simmons a annoncé sa volonté de quitter rapidement les Sixers. On le sait, depuis le fiasco des Playoffs 2021 où Ben s’est planté dans les grandes largeurs en demi-finale de conférence contre les Hawks, le scénario d’un départ a pris de plus en plus d’ampleur, les Sixers discutant avec plusieurs franchises pour tenter de monter un transfert pouvant convenir à Morey. Mais le divorce n’a sans doute jamais semblé aussi inévitable car en plus de sa demande de trade, Ben Simmons a également annoncé qu’il ne se présenterait pas au prochain camp d’entraînement s’il faisait encore partie de l’équipe de Philadelphie à la fin du mois de septembre. Autant dire que le joueur semble prêt à faire grève pour obtenir un départ des Sixers, qui avaient d’ailleurs déjà envisagé de transférer Ben Simmons pour obtenir James Harden il y a quelques mois. Pas vraiment soutenu par Rivers ou encore Joel Embiid après l’humiliation des Playoffs 2021, le triple All-Star en a visiblement assez de cette situation alors il a décidé de taper lui-même du poing sur la table avec son agent Rich Paul.

Comme l’indique Keith Pompey, Ben Simmons est bien conscient que des sanctions peuvent tomber de la part des Sixers en cas d’absence au camp d’entraînement. Les dirigeants de Philly veulent le voir en tenue le 28 septembre et s’il ne répond pas présent, Simmons pourrait recevoir plusieurs amendes. De quoi le décourager ? Visiblement non selon le Philadelphia Inquirer, qui nous rappelle que Ben doit gagner près de 150 millions de dollars sur les quatre saisons à venir. De plus, pas sûr que ça soit le bon plan de s’embrouiller avec Rich Paul vu l’influence du pote à LeBron James au sein de la Grande Ligue. Du coup, on est devant une situation qui risque de chauffer de plus en plus dans les semaines à venir. Jusqu’ici, Daryl Morey semblait prêt à attendre la bonne opportunité pour transférer Ben Simmons (coucou Damian Lillard), et le boss des opérations basket avait clairement annoncé ses grosses attentes en matière de contrepartie pour son triple All-Star. Est-ce que ce coup de pression de la part de Ben Simmons / Rich Paul va accélérer les choses pour un transfert ? Est-ce que Daryl Morey va devoir baisser sa demande pour trouver une issue convenable à ce dossier qui prend une tournure assez hostile ? Pour la deuxième question, la réponse est probablement oui. L’avenir répondra en tout cas à ces interrogations mais ce qui semble quasi certain aujourd’hui, c’est que le futur de Ben Simmons s’inscrit ailleurs qu’à Philadelphie. Selon un dirigeant anonyme de la Conférence Ouest, la tension est palpable entre le camp du joueur et la franchise de Philly, et Simmons « serait chaud à rejoindre trois équipes californiennes » pour la suite de sa carrière.

Le dossier Ben Simmons est pour l’instant toujours bloqué, mais ce coup de pression de la part du camp du joueur pourrait éventuellement faire bouger les choses. À un mois du début du camp d’entraînement, la relation entre Simmons et les Sixers n’a sans doute jamais été aussi glaciale…

Source texte : The Athletic, The Philadelphia Inquirer