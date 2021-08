Free Agency 2021, le point sur les petites signatures de fond de tiroir : si t’es fan de Georges Niang ? Ce papier est fait pour toi

A peine le combo top départ de la Free Agency 2021 / quarts de finale des Jeux digéré, on repartait dès hier soir au combat pour l’épisode 2 de cette FA. Carmelo Anthony, DeMar DeRozan, Steph Curry ou encore Andre Drummond ont agité le mardi soir et, forcément, quelques signatures ne feront malheureusement pas l’objet d’une analyse sur TrashTalk. Parce qu’on s’est dit que 200 papiers en trois jours c’était déjà bien, parce qu’il ne faut pas non plus pousser Didi Louzada dans les orties.

# on commence clairement avec la signature la plus folle du mois d’août. Didi, dis leur.

Didi Louzada has agreed on a new four-year deal with the New Orleans Pelicans, his agent Aylton Tesch tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021

# Abdel Nader continuera à envoyer des olives du parking à Phoenix deux ans de plus

Suns free agent Abdel Nader has agreed to a two-year, $4.2 million deal to return to Phoenix, his agent Cervando Tejeda tells @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 3, 2021

# Jock Landale ramène sa coupe mulet à San Antonio, plutôt cool quand on sait qu’il va éliminer son futur coach en demi-finale des Jeux demain matin

Australian center Jock Landale — the 2021 NBL Grand Final MVP — has agreed to a two-year deal with the San Antonio Spurs, his agent Sammy Wloszczowski of @SIGSports tells @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 4, 2021

# les Lakers qui libèrent Alfonzo McKinnie, qui s’en fout ?

The Lakers are waiving forward Alfonzo McKinnie, sources tell @TheAthletic @Stadium. McKinnie is set to enter free agency as an experienced wing after his fourth NBA season. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 4, 2021

# Georges Niang part à Philadelphie et se planquera dans le corner pour profiter des prises à quatre sur Joel Embiid (oui) et Andre Drummond (non)

League sources: Forward Georges Niang has agreed to a 2-year, $6.7 million deal with the Philadelphia 76ers. — Ben Dowsett (@Ben_Dowsett) August 3, 2021

# Tony Snell signe pour un an à Portland, voilà qui devrait décider Damian Lillard à rester chez les Blazers

Free agent guard Tony Snell has agreed to a one-year deal with the Portland Trail Blazers, his agent Austin Brown of @CAA_Basketball tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021

# Kevin Durant a trouvé son nouveau bodyguard, et il s’appelle James Johnson

Free agent F James Johnson has agreed to a one-year deal with the Brooklyn Nets, his agent Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021

Voilà pour les petites signatures de la nuit, on part clairement sur du bout de banc voire du fond de banc mais il en faut pour tout le monde comme dirait l’autre. On ne sait d’ailleurs toujours pas qui est cet « autre » enfin bref, pas sûr que ça vous intéresse.