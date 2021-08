NBA Free Agency 2021 : Melo aux Lakers, DeRozan aux Bulls, toutes les signatures !

Si le premier jour de la NBA Free Agency fut évidemment rempli de rebondissements, le marché des agents libres s’est également activé fortement lors du second. Il s’en est passé des choses depuis hier soir, alors si vous avez raté des trucs, on vous conseille d’aller checker au plus vite la vidéo juste au-dessus.

C’est devenu une petite habitude chez TrashTalk. Ces vidéos récap indispensables pour pouvoir s’y retrouver après une grosse vague d’actu. Et là, niveau grosse vague, clairement on est servis. Après les premières heures très chaudes de la Free Agency dans la nuit de lundi à mardi, on a eu droit à beaucoup d’infos croustillantes au cours de la night qu’on vient de passer : la prolongation Triple XL de Stephen Curry, l’arrivée de DeMar DeRozan à Chicago, la signature d’Andre Drummond chez les Sixers, celle de Rudy Gay au Jazz, et bien évidemment le marché de Rob Pelinka avec notamment le recrutement de Carmelo Anthony aux Lakers. Bref, pas le temps de s’ennuyer une seconde dans ce merveilleux monde qu’est la NBA.

Pour tout revivre ou pour tout découvrir en détail, il suffit de se poser, d’appuyer sur play et d’écouter attentivement pendant une bonne vingtaine de minutes. Allez, on se retrouve sûrement demain car il y a encore pas mal de dossiers sur le feu.