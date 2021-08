Free Agency 2021 : Danny Green prolonge pour 20 millions sur deux ans, les philly de Filets vont continuer à fouetter

Danny Green était la saison passée une pièce très précieuse de l’effectif des Sixers, tellement efficace pour n’importe quel prétendant au titre, et ce sont finalement… bah les Sixers qui ont réussi à conserver le sniper triple-champion NBA. Dans une équipe à la recherche de spacing, il fallait le conserver, il a fallu sortir le chéquier, mais l’essentiel est géré.

Ces derniers jours on observe une vraie course à l’armement entre les différents contenders, et de son côté, Phila annonçait par exemple avant-hier l’arrivée du meilleur pote de Jojo Embiid : Andre Drummond. Libre de tout contrat, on se demandait également où allait finir Danny Green, lui qui était courtisé par de nombreuses franchises comme les Bucks, les Pels ou encore les Celtics. Finalement, ce sont bien les Sixers qui ont gardé la main sur le dossier et réussi à prolonger Daniel Vert pour 20 millions sur deux ans, comme nous l’a annoncé notre serial scoopeur Adrian Wojnarowski d’ESPN. 10 millions la saison pour Danny, y en a qui vivent bien à Philly, et ça prouve aussi à quel point Daryl Morey voulait à tout prix s’assurer que l’arrière de 34 ans reste au sein de l’équipe. Autour d’Embiid et Ben Simmons, enfin pour le moment, les Sixers ont besoin de shoot, et en un an dans la franchise, Danny aura prouvé à Doc Rivers qu’il est un joueur qui peut parfaitement fit dans son système.

No options on the two-year, $20M deal that will keep Danny Green with the 76ers, his agent Raymond Brothers of @RocNationSports tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 5, 2021

Derrière le talentueux Seth Curry, Danny Green était sans aucun doute le deuxième meilleur shooteur derrière l’arc de la franchise de Pennsylvanie, shootant à 40,5% sur cet exercice. En 28 minutes de jeu par match, le natif de North Babylon a compilé en 2020-21 9,5 points, 3,8 rebonds et 1,3 interception de moyenne, le tout en jouant 69 matchs de saison régulière sur les 72 possibles. Vous l’aurez compris, l’ancien coéquipier de Kawhi, avec qui il a remporté deux titres avant d’aller chercher la bague avec LeBron, est un joueur régulier, adroit, et peut prendre feu dans ses bons soirs même s’il court clairement comme un vélociraptor sous acide. Au-delà de ses qualités offensives, Danny est aussi un joueur très précieux dans les systèmes défensifs d’une équipe, doté d’une belle lecture de jeu, faisant de lui un solide défenseur extérieur. Bon, Drummond c’est un peu chelou, Danny Green c’est bien géré, vous avez besoin de shoot… mais du coup… Ben Simmons ? Vous en êtes où Daryl ?

Danny Green reste donc à Philly pour deux ans de plus à 10 millions la saison, et après quatre franchises en quatre ans le shooteur de 34 ans s’assure enfin un peu de continuité dans un roster et ce sera aux côtés de Joel Embiid et Andre Drummond. Un contrat bien négocié, un rôle bien défini dans la rotation, bien au chaud dans le corner.

Source texte : ESPN