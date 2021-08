Joel Embiid et Andre Drummond réunis pour le meilleur et pour le pire : qui aime bien châtie bien, enfin on espère pour eux

Après la réunion entre Carmelo Anthony et LeBron James, ce sont donc deux autres grands amis qui vont se retrouver la saison prochaine : Joel Embiid et Andre Drummond. L’une des bromances les plus populaires de NBA s’apprête à se révéler au grand jour et être à son paroxysme. C’est beau, l’amour…

Après des années de chambrage, de duels dans la raquette er d’acquisition de biens immobiliers, Joel Embiid et Andre Drummond se retrouvent donc dans la même équipe. Des retrouvailles qui s’annoncent… chelous, au training camp des Sixers dans quelques semaines. Et pour cause. On le sait, les deux hommes ne s’appréci(ai)ent pas du tout, et ont tous les deux un égo surdimensionné (même si il y en a un pour qui c’est aujourd’hui plus légitime). A l’époque où Drummond était encore capable de prétendre à une place de All-Star et de pivot dominant dans la ligue, ses faces-à-faces avec le pivot camerounais tournaient bien souvent à la correction. Des lignes de stats bien salées, une domination réelle et plus aucun argument pour trashtalker son adversaire direct. Le pivot aux épaules velues avait perdu ses nerfs plus d’une fois face à un Embiid qui, pour sa part, s’est toujours beaucoup amusé de ces situations et de sa supériorité.

Embiid – Drummond : « sans vouloir lui manquer de respect, il sait pas shooter. »

Drummond – Embiid : « je sais même pas si on peut discuter avec un mec qui peut pas jouer les back-to-back. »

Drôle d’ambiance à Philadelphie, où Joel va donc pouvoir retrouver son fils natal grand copain Dédé. Là où les fans des Sixers peuvent trouver un peu de positif dans la réunion entre les deux big man ? C’est que Joel a laissé tranquille Drummond depuis quelques temps. Comme quoi, une paix peut être envisageable… En revanche, là où ils peuvent nourrir des inquiétudes, c’est que cette « trêve » entre les deux hommes est surtout due au niveau de l’ancien joueur des Pistons, qui est en chute totale libre depuis quelques mois. Enfin, on peut peut-être imaginer de longues sessions workouts (et trashtalking bien sûr) entre les deux hommes, où Embiid apprendrait de nouveau le basket à ce bon vieux Andre, qui sait ? Philly fait un pari avec l’arrivée de Drummond, qui fait littéralement un chassé-croisé avec Dwight Howard. Sera-t-il plus valuable que l’ancien Défenseur de l’année, auteur d’une saison plutôt solide en Pennsylvanie ?

On a hâte de voir les deux hommes devenir les meilleurs amis du monde (ou pas) dans ce roster de Philadelphie. Qui sait, avec un peu de chance, Joel sera sympa et installera ses résidences privées ailleurs que dans la tête de son futur coéquipier.