Jeux Olympiques de Tokyo – le récap de la journée : les filles dans le dernier carré, les mecs qui y sont déjà, le basket français vit bien

Des Jeux Olympiques ça se respecte, sooooo chaque jour on paiera notre petit récap en fin de journée, pour que vous ne ratiez absolument rien de vos quatre compétitions préférées. Du 5×5, du 3×3, en deux-deux ou même dans un 4×4, envoyez le récap, ça vous servira forcément à la machine à café.

Après une journée riche en émotion hier avec les messieurs, c’était donc au tour de ces dames de jouer aujourd’hui les quarts de finale. Une journée commencée en pleine nuit chez nous avec un choc entre la Serbie et la Chine, remporté par les championnes d’Europe en titre grâce à un bon trio Vasic / Brooks / Dabovic. Les Serbes qui affronteront en demi… Team USA, sans surprise, après l’énorme win américaine face à l’Australie. Des Australiennes vraiment marquées cet été par l’absence de Liz Cambage, et en face l’armada US qui n’a eu qu’à se baisser pour récupérer son ticket vers les demi grâce à des intérieures encore une fois dominantes et une Breanna Stewart beaucoup trop parfaite. Dans l’autre partie de tableau, celle qui nous intéresse un peu plus, l’un des plus gros matchs de ce tournoi a finalement vu les Japonaises s’imposer 86-85 grâce à un tir à 3-points inscrit dans les dernières secondes. Julie Allemand a frôlé le double-double, Emma Meesseman a sorti un nouveau carnage incroyable avec 25 points, 11 rebonds, 6 passes, 3 contres et 3 steals, ses moyennes sur le tournoi en gros, Kim Mestdagh a lâché le match de sa vie avec 24 points à 7/11 du parking… mais les Japonaises sont possédées sur le tournoi et ont une fois de plus grillé la ligne à 3-points ce matin (14/33). Rui Machida a distribué les caviars façon street (14 au total), Yuki Miyazawa a envoyé sept tirs primés et Maki Takada a scoré 19 points, et les hôtes affronteront donc en demi LA FRANCE !

La France messieurs dames, la France qui a sorti le match parfait pour venir à bout des Espagnoles, la France qui a surfé sur une grosse perf de Marine Johannes et sur la force d’un groupe soudé et incroyable de courage en défense pour l’emporter de trois petits points face à l’une de ses bêtes noires et valider le sans-faute des sports co français après les handballeur(se)s, les volleyeurs et les basketteurs, désormais tous qualifiés pour le dernier carré de leurs compétitions respectives, avec des mecs (basket, handball et volley) qui joueront d’ailleurs tous leur demi-finale demain. Le programme basket d’ailleurs ? Team USA – Australie à 6h40 et, évidemment, un énorme France – Slovénie à 13h, dont la simple évocation nous donne déjà des sueurs froides.

Tournoi 5×5 masculin

Les résultats du jour :

tournoi de ping-pong au telo

Le programme de demain : demi-finales

6h40 : Team USA – Australie

13h : France – Slovénie

Tournoi 5×5 féminin :

Les résultats du jour : quarts de finale

Serbie – Chine : 77-70

– Chine : 77-70 Team USA – Australie : 79-55

– Australie : 79-55 Japon – Belgique : 86-85

– Belgique : 86-85 Espagne – France : 64-67, récap juste ici

Le programme de vendredi : demi-finales