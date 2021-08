Free Agency 2021 : Andre Iguodala hésite, Frank Kaminsky rempile, enfin une nuit un peu calme en NBA

La journée d’hier fut en tout point historique pour le basket français et celle d’aujourd’hui pourrait l’être aussi grâce à ses pineco, mais n’oublions pas que de l’autre côté de l’Atlantique les affaires sont les affaires depuis lundi soir et l’ouverture de la Free Agency. Et après trois soirées infernales, alléluia le rythme s’est un peu calmé cette nuit et on a même réussi à dormir trois heures. Yeah.

# Frank Kaminsky rempile aux Suns pour un an grâce à une saison honnête en sortie de banc et un Game 6 des Finales qui aurait pu le faire rentrer dans l’histoire de la ville de Phoenix

Frank Kaminsky (@FSKPart3) is re-signing with Phoenix on a one-year deal, according to his agents Mark Bartelstein and Andy Shiffman of @PrioritySports. — Marc Stein (@TheSteinLine) August 5, 2021

# Khem Birch reste à Toronto pour 20 millions sur trois ans, Khem la Canadien reste à la maison et on espère juste que les Dinos pourront retrouver… leur maison canadienne

Free agent C Khem Birch is returning to the Toronto Raptors on a three-year, $20M contract, his agent Austin Brown of @caa_basketball tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 5, 2021

# Andre Iguodala hésiterait finalement entre trois destinations : les Nets, les Lakers ou les Warriors. Logique, il aurait été étrange de le voir hésiter entre les Pelicans, les Spurs et les Wizards.

Three-time NBA champion Andre Iguodala narrows his playing choices to three teams: pic.twitter.com/o3EK6p7FZh — Shams Charania (@ShamsCharania) August 6, 2021

Nuit calme en NBA, nuit calme comme le nom de la tisane ingérée hier sur les coups de 23h30 pour enfin faire un somme de quelques heures. Rajoutez un petit Kelly Oubre Jr, qui part à Charlotte et dont on va vous conter l’histoire après notre Nesquik et vous savez tout, alors on enchaine et on repart du côté de Tokyo pour chanter la Marseillaise.