NBA Free Agency 2021 : le bilan après 3 jours de folie ! Apéro TrashTalk

En marge des Jeux Olympiques et de toutes les émotions que nous vivons avec nos magnifiques Équipes de France, la NBA Free Agency a évidemment occupé l’actualité des derniers jours sur la planète basket. Beaucoup de signatures, beaucoup de mouvements, et un bilan indispensable à faire. Apéro time !

Dès les premières heures de la Free Agency, les notifications se sont multipliées avec l’accumulation des transactions en NBA. La première journée a été hardcore, la deuxième était pas mal non plus, et là ça commence seulement à se calmer. L’occasion de se poser un peu et de faire un premier gros bilan sur les gagnants et les perdants de cette Free Agency 2021, même s’il reste encore quelques dossiers à régler. Qui a grave fait le taf ? Qui a signé le meilleur contrat ? Une équipe qui a vraiment abusé ? Voilà le genre de questions qu’on se pose dans cette vidéo qui vous occupera pendant quand même 70 minutes. Bah oui, vous le savez, on ne fait pas les choses à moitié ici et vu comment le marché s’est enflammé depuis le début de la semaine, y’en a des choses à dire !

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie, le tout dans la bonne humeur.