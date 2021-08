Free Agency 2021 : Andre Iguodala revient aux Warriors pour un an au salaire minimum, le vétéran en pince pour la Baie

C’est l’update que l’on attendait depuis quelques jours, Andre Iguodala vient de gifler une belle tripotée de prétendants en s’engageant pour une saison avec les Warriors. Un retour placé sous le signe de la nostalgie, dépoussiérant environ douze classeurs de photos souvenirs, parmi lesquelles très peu de clichés ratés. Débrief.

Dimanche 1er août 2021, Tim Reynolds – plume d’Associated Press – glisse une petite breaking comme quoi Andre Iguodala et le front office de Golden State seraient en discussions avancées pour un éventuel retour du vioc dans la Baie. Des bruits de couloir importantissimes pour la Dub Nation qui dès lors, consent difficilement à patienter devant les joutes olympiques. Tout vient à point à qui sait attendre : Jonathan Abrams du New York Times vient de sortir de sa boîte en annonçant qu’Andre Iguodala s’est officiellement engagé pour une saison avec les Golden State Warriors, moyennant le salaire minimum. Une signature non négligeable pour l’arsenal de Steve Kerr qui, en plus de profiter d’un vétéran au passif royal, empêche des concurrents directs de s’attirer ses services. Bien que les Nets aient été tout proche de boucler le dossier – confie Shams Charania – les souvenirs californiens d’Iggy semblent avoir fait pencher la balance en faveur de la fidélité. Oui, même si Kevin Durant aurait pu lui offrir ce qu’Andrew Wiggins n’ose pas épeler, Andre Iguodala voit en ce retour l’opportunité de terminer idéalement sa carrière, parmi les siens.

« Qui aurait pensé que j’aurais l’occasion de revenir à l’endroit où j’ai pu avoir des années d’héritage, en termes d’accomplissements, de victoires, de relations que j’ai pu construire avec certains de mes amis et coéquipiers les plus proches ? L’opportunité de terminer ici, c’est spécial. »

Minimum deal for Iguodala's return to the Warriors, sources said. https://t.co/3oiAkYnQ7N — Shams Charania (@ShamsCharania) August 6, 2021

À 37 ans, le vieux lézard va sans aucun doute troquer le maillot dans le short pour un costume de mentor auprès de la jeunesse franciscanaise. Il jouera encore – bien entendu – mais la quinzaine de minutes qui lui sera dédiée risque d’être bien moins prolifique que lors de ses années dorées. Après, l’avantage d’avoir des vieux genoux qui t’empêchent de driver, c’est que LeBron ne peut pas te contrer. C’est pourquoi Andre Iguodala va devoir servir son expérience sur un plateau aux Jonathan Kuminga, James Wiseman et autre Moses Moody, mais également aiguillier un role player comme Otto Porter Jr. à qui certains workouts avec Iggy pourraient faire le plus grand bien. Eh oui, le MVP des Finals 2015 sait quand et comment un gars d’effectif doit se montrer, une science qui pourrait lui octroyer un futur légitime dans le staff des Warriors. On rappelle qu’Andre est l’un des trois derniers joueurs en activité de la cuvée 2002 avec J.J. Redick et Carmelo Anthony, de quoi se faire entendre lorsque les Californiens rencontreront un temps mou.

Avec ce retour d’Andre Iguodala dans la Baie, les Dubs obtiennent la juste ponctuation d’une magnifique histoire. Comme quoi, même si les bagues et les fondations de l’Oracle sont derrière les Warriors, rien n’est plus beau qu’une love story sans accroc. Les valeurs avant d’être un ring chaser, quel bonhomme ce Iggy.

