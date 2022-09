Reverra-t-on Andre Iguodala sur les parquets NBA un jour ? C’est une question que même lui se pose, à l’aube de ce qui serait sa 19e saison dans la Grande Ligue. Pendant ce temps, les Warriors accueillent eux plusieurs vétérans pour les tester et tenter de renforcer leur roster. On fait le point.

À un certain âge, excepté quand on s’appelle LeBron James, il est bon de se poser dans son canap’ et de réfléchir à son avenir. Andre a 38 ans et visiblement selon The Athletic, il ne sait pas encore s’il va raccrocher le tablier ou enchaîner sur une huitième saison avec les champions en titre. Encore capable de donner de bonnes minutes de jeu quand il n’est pas blessé et dans un bon jour, il faut bien avouer qu’Iguodala n’a plus sa fougue d’antan, même s’il est toujours capable de dunker sur de jeunes inconscients qui auraient oublié qui il est (bonjour Will Barton). Son rôle sur le terrain n’est aujourd’hui que secondaire, voire inexistant certains soirs. 4 points, 3,7 passes et 3,2 rebonds en 19 minutes de moyenne sur les 31 matchs joués cette saison. Mais à l’instar d’Udonis Harlem avec le Heat, Iggy s’est naturellement muté dans un rôle de mentor / assistant coach sur le banc de son équipe cette saison. Il n’aurait pas été en tenue de match qu’on n’aurait pas vu la différence. Et on sait à quel point l’expérience d’un vieux briscard comme Dre peut apporter à une équipe aux hautes aspirations. On l’a notamment vu prendre Andrew Wiggins sous son aile cette année, et parfois lui tirer les oreilles quand l’ancien Loup en avait besoin. La fin de saison de Wiggs fut d’ailleurs tellement bonne qu’on se demande si Iggy n’est pas fait pour être éducateur. En revanche, ce rôle ne lui empêche pas de porter la tenue des Warriors en même temps, prenant ainsi une place dans l’effectif qui pourrait être détenu par un joueur plus jeune en quête d’une bague.

Les Warriors sont justement en train d’organiser quelques workouts pour tester des gars à la recherche d’un job en NBA pour la rentrée. Parmi ces noms, Ben McLemore, Kenneth Faried, Eldrid Payton ou encore Rondae Hollis-Jefferson. Le premier, journeyman par excellence, sort d’une saison pas dégueu du côté des Blazers : 10 points par match à 36% derrière l’arc en 64 apparitions. Faried, aperçu pour la dernière fois en NBA en 2018-19 chez les Rockets, est encore un boulet de canon athlétique qui est efficace près du cercle, mais à part ça pas grand-chose. Champion du monde avec Stephen Curry et Klay Thompson en 2014, il pourrait néanmoins se fondre dans le collectif des Warriors comme energizer de banc. Elfrid Payton intéresse lui plusieurs équipes NBA à travers sa défense, et pourrait offrir une rotation supplémentaire derrière Curry à la mène. Enfin Hollis-Jefferson, pas vu depuis 2021 dans la Ligue, n’est pas inintéressant avec sa polyvalence défensive. Les noms ne font évidemment pas rêver mais on sait qu’à Golden State, ça joue tellement bien que même un joueur de Nationale 2 trouverait un rôle. À suivre donc.

Avec une quatrième bague au doigt et après avoir tout gagné (même un MVP des Finales), le très expérimenté Andre Iguodala va-t-il dire au revoir aux parquets NBA ? Si c’est le cas, nul doute que la franchise de San Francisco lui offrira un poste d’assistant coach ou autre chose qui lui permettrait de rester à proximité des joueurs. Les Warriors voudront à nouveau défendre leur titre l’année prochaine, et les conseils d’Iggy ne peuvent que les aider dans leur quête.

