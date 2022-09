Au revoir, Sue Bird : la meilleure meneuse de l’histoire de la WNBA tire sa révérence après 19 saisons professionnelles

Vaincu par les Aces de Las Vegas la nuit dernière (97-92), le Storm de Seattle a dit adieu au titre et aussi (surtout ?) à sa star, Sue Bird. Légende de la WNBA, la meneuse prend officiellement sa retraite. Retour sur le dernier match d’une immense carrière.

Elle avait annoncé sa décision de se retirer des parquets depuis juin mais la date exacte de la retraite de Sue Bird demeurait encore un mystère. Disputant les Playoffs avec Seattle, la géniale meneuse avait sans doute le rêve d’une apothéose en beauté : une sortie par la grande porte avec un nouveau titre à ajouter à sa collection. Ce happy end n’aura pourtant pas lieu. Portés par une Chelsea Gray record (31 points, 10 passes, premier 30/10 dans l’histoire des Playoffs), les Aces de Las Vegas sont venus mettre fin aux ambitions du Storm. En gagnant la nuit dernière, les protégées de Becky Hammon ont remporté leur série et mis fin par la même occasion à la carrière de Sue Bird (8 points, 8 passes, 4 turnovers pour sa dernière apparition). Un véritable tremblement de terre quand on réalise enfin qu’il s’agit des derniers instants de la meneuse sur un parquet. La joueuse elle-même est prise par l’émotion au moment de saluer fans, coéquipières et adversaires. Sans doute réalise-t-elle que son ex-tra-or-di-nai-re carrière est enfin terminée. On insiste bien sur le mot car les accomplissements sont XXL et historiques.

On récapitule : 19 saisons WNBA, 13 fois All-Star (un record dans la Ligue), 4 titres de champion, leader all-time aux passes décisives en WNBA, 5 médailles d’or olympiques mais aussi 4 mondiaux avec Team USA, sans oublier ses deux titres universitaires. Ça c’est la partie dédiée à l’Oncle Sam mais la joueuse a aussi squatté pendant près d’une décennie la Ligue Russe et ajouté de nombreux trophées à une armoire déjà bien pleine (4 Euroligues notamment). Les chiffres donnent le vertige mais sont-ils seulement capables d’illustrer la grande championne qui vient de ranger les sneakers ? Sue Bird c’est aussi la loyauté à une seule franchise WNBA, SA franchise de Seattle, c’est une place parmi les meilleures de son sport. Elle a d’ailleurs été élue l’an dernier dans le W25, les vingt-cinq meilleures joueuse de l’histoire de la Ligue. Bird, c’est une icône absolue de ce sport et un modèle pour toutes celles qui ont suivi ses exploits sur les deux dernières décennies. C’est aussi quelqu’un qui est visible en dehors des terrains, pour son implication pour de multiples causes, notamment en termes de justice sociale.

On l’a compris, c’est donc un monstre sacré du basket féminin qui dit stop, non sans émotion mais avec le sentiment du devoir accompli. Au micro de Kevin Pelton pour ESPN, la mythique meneuse a livré ses premières sensations de nouvelle retraitée.

« Je suis fier de tout ce que nous avons accompli ici. Bien sûr, je suis triste, mais il y a aussi du bonheur, de pouvoir vivre un moment comme celui-là avec les fans, de les voir chanter comme ils l’ont fait. Je sais que les larmes ne ressemblent pas à des larmes de joie, mais il y a beaucoup de bonheur. »

Après Serena Williams il y a quelques jours, c’est donc une autre grande championne du sport US, et du sport tout court qui raccroche. La compétition lui manquera-t-elle ? Bien évidemment. Peut-on, comme pour Tom Brady en NFL, espérer un changement d’avis et un retour au jeu ? Cela semble peu probable.

« Bien sûr mon corps se sent bien, donc cela peut vous tromper, mais il y a une raison pour laquelle je me sentais à l’aise et j’avais confiance dans le fait que c’était ma dernière année. Être capable de le dire à haute voix était un gros obstacle. Une fois que je l’ai franchi, j’ai su que j’avais fait le bon choix, vu comment je me sentais après. »

La WNBA va donc devoir faire sans Sue Bird dans l’avenir mais l’actu de la ligue féminine ne s’arrête pas en même temps que la meneuse. Il y a encore une finale à disputer et un titre à remporter. Les Aces de Las Vegas sont donc qualifiés pour l’ultime série du tournoi. Pour savoir qui leur fera face, il faudra attendre jeudi et le Game 5 entre le Chicago Sky, champion en titre, et le Connecticut Sun. Back-to-back pour Chicago, premier titre pour Connecticut ou Becky Hammon pour finir cette année parfaite avec les Aces ? On se rapproche du verdict.

Sue Bird sur les parquets WNBA, c’est officiellement une image vintage depuis la nuit dernière et la défaite contre les Aces de Vegas en Playoffs. La légende de Seattle raccroche les sneakers et laisse derrière elle un palmarès incroyable un héritage XXL. Une grande dame du basket vient de refermer le bouquin.

Source texte : Kevin Pelton / ESPN