La première expérience de head coaching de Becky Hammon se passe à merveille. Les Las Vegas Aces se préparent à disputer les demi-finales mais elles n’ont pas attendu la fin des Playoffs WNBA pour obtenir des récompenses collectives et individuelles grâce à leur nouvelle technicienne. Allez, moisson de trophées.

On refait l’historique rapide pour ceux qui n’écoutaient pas au fond de la classe. Becky Hammon est une légende de la WNBA avec six convocations au All-Star Game et deux sélections en All-WNBA First Team à son actif. En 2021, elle faisait partie de la liste des 25 meilleures joueuses de l’histoire à l’occasion de la célébration du quart de siècle de la petite soeur de la NBA. Depuis 2014, vous l’avez forcément vue dans le staff des San Antonio Spurs où elle a passé huit années comme assistante de Gregg Popovich. Première femme à coacher lors d’un match de saison régulière NBA en 2020 et à diriger une équipe en Summer League NBA, elle a décidé de s’émanciper de Barbe Blanche en devenant la numéro 1 sur le banc des Aces au début de la saison. Cette franchise, elle la connait bien. Rien à voir avec son niveau de bluff au poker ou son intuition à la roulette. Avant de déménager à Vice City en 2018, l’équipe était basée à San Antonio où elle a passé huit ans durant sa carrière de joueuse. Son numéro 25 a même été retiré à Las Vegas récemment. Pour sa première saison en tant que head coach, elle voulait marquer le coup et on peut dire que la mission est déjà accomplie avec l’obtention méritée de ce titre de COY.

Add @WNBA 𝐂𝐎𝐀𝐂𝐇 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐘𝐄𝐀𝐑 to @BeckyHammon‘s debut season as Aces Head Coach! #1 overall record

#1 in scoring & offensive efficiency

2nd best winning percentage ever by a rookie H.C.

Franchise record for wins in a season

All-Star H.C.

Commissioner’s Cup Champ 🏆 pic.twitter.com/9g08o0Dy7u — Las Vegas Aces (@LVAces) August 26, 2022

À 45 ans, Becky Hammon sait ce qu’elle veut et ses joueuses adhèrent. Sur le terrain, cela donne la meilleure attaque de toute la ligue, avec 90,4 points de moyenne par match. Un record depuis 2010, seules deux équipes ont déjà fait mieux dans l’histoire. Le spectacle est de mise mais c’est encore mieux quand la victoire est au bout. Qu’à cela ne tienne, les Aces ont posté le meilleur bilan de la saison à égalité avec le Sky (26-10), leur garantissant l’avantage du terrain jusqu’en finale. C’est un véritable bulldozer qui a terrassé ses adversaires toute la saison, remportant aussi la Commissioner’s Cup en juillet. Premier trophée pour Becky Hammon qui en appellera sûrement d’autres. Pour compléter ce tableau proche du sans-faute, elle a coaché et gagné le All-Star Game 2022 en présence de quatre de ses joueuses. Une saison déjà réussie sur tous les plans logiquement couronnée d’un titre de Coach of the Year avec 27 votes sur 56 possibles. Cependant, l’heure n’est pas à la fête ni aux soirées poker sur le Strip de Las Vegas. Les Aces ont des demi-finales à préparer. Le Game 1 face au Seattle Storm de Sue Bird, Breanna Stewart et Gabby Williams a lieu demain soir et Becky Hammon rêve secrètement d’offrir à la franchise son premier trophée WNBA.

La saison n’est pas encore finie mais Pop doit être fier, son arbre généalogique continue de s’étendre. Becky Hammon ne pouvait pas rêver de meilleurs débuts comme head coach mais il lui reste un dernier défi à relever pour réaliser le Grand Chelem en 2022. Les Aces ne sont plus qu’à six victoires de soulever le trophée WNBA et ça commence ce dimanche contre le Storm.

