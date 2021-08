Preview France – Team USA : une Finale Olympique de rêve, en espérant qu’elle rentre dans l’histoire du sport français

L’Equipe de France de basket-ball jouera donc demain matin face à Team USA une finale des Jeux Olympiques. Phrase incroyable s’il en est mais on ne peut plus logique, tant les deux nations semblent clairement être les… deux plus fortes du monde, en 2021 en tout cas. Revanche de 2019 ? Pas vraiment. Revanche du match de poule ? Boarf. On parle d’une finale, d’une finale des Jeux, on parle du match de la vie d’un paquet de mecs qui seront demain sur le parquet de Saitama.

Jamais deux sans trois disait l’autre. Après une victoire historique en quarts de finale de la Coupe du Monde 2019 mais face à une équipe américaine quand même très amoindrie, après une victoire de dingue lors de la phase de groupe mais à mettre en parallèle avec un éventuel retard à l’allumage des Américains, voici donc nos Français qui retrouvent leur plus belle victime demain matin, en Finale des Jeux, mais cette fois-ci ce sont des cainris en pleine bourre que les hommes de Vincent Collet retrouveront à 4h30 heure française.

Plus d’excuse pour Team USA cette fois-ci, et c’est peut-être bien… une mauvaise nouvelle pour l’Equipe de France, dans le sens où on sent cette équipe américaine en pleine bourre, après un quart de finale négocié sans mal bien que tardivement face à l’Espagne et une demi-finale également poncée en deux quarts-temps. Ma chance des Bleus ? Ce retard permanent des US en début de match, qu’il faudra peut-être convertir du mieux possible mais attention car nos Français ont également pris la sale habitude d’ouvrir les vannes en début de match (face à la République Tchèque, face à l’Italie, face à la Slovénie). Le danger évident pour la France ? Un certain Kevin Durant, le meilleure joueur du monde si on vous demande, et dans son sillage d’attaquant parfait toute une bande de dégénérés du panier capables de poser un run assassin à n’importe quel moment d’un match. Devin Booker, Damian Lillard, Jayson Tatum, Khris Middleton, Zach LaVine et un Jrue Holiday solide à la baguette, autant de dangers sur le terrain qu’il y a de joueurs, et des Bleus qui devront donc faire ce qu’ils peuven t hausser le ton en défense pour imposer LEUR rythme dès l’entame.

Des Français qui s’appuieront une fois de plus sur les hommes qui font et défont la météo française depuis le début de ces Jeux, à commencer par le quatuor de leaders attendus : Evan Fournier, Nando De Colo, Nicolas Batum et Rudy Gobert. Les deux premiers devront à tout prix porter l’attaque française et Timothe Luwawu tentera une nouvelle fois de débarquer du banc tel un Zorro olympique, Captain Nico a d’ores et déjà posé son nom au Panthéon du basket français en demi-finale et a l’occasion de s’emparer en 40 minutes du poste de ministre des sports, et Rudy Gobert devra confirmer que pour lui les match-ups face à Team USA sont comme du p’tit lait, puisque ce bon vieux Gobe a pris l’habitude de faire son plus gros match de l’année à chaque fois qu’il joue les US. Importance capitale également de Thomas Heurtel et sa fameuse brouette, du duo Fall / Poirier en sortie de banc, et pourquoi pas d’un Frank Ntilikina qui serait bien inspiré de sortir sa masterclass annuelle demain au deuxième quart-temps. Chiche ?

Reste à savoir si l’on dort un peu avant, car dans tous les cas on ne dormira pas après. Demain l’histoire s’écrit, quoiqu’il arrive, elle s’écrira en direct sur TrashTalk, et si ça veut rire on en parlera encore pendant des années. Evan, Nando, Andrew, Guerschon, Thomas, Frank, Tim, Nico, Vincent, Moustapha, Rudy, Petr, l’histoire vous attend, alors… à vous de l’écrire.