Officiel, Frank Ntilikina signe à Dallas pour un an au salaire minimum : dernière chance avant Gravelines, le French Prince doit step-up

Une dernière danse, beuglait Indila, d’une dernière chance, profitera Frank Ntilikina. Les Knicks ayant fait passer le meneur français pour un vieux joueur de basket-ball pendant quatre ans, on se dit qu’on peut bien réussir à faire passer cette première phrase pour une accroche originale. Là n’est pas le sujet, Dallas vient d’officialiser l’arrivée de Franky dans ses rangs. On débrief.

Il a beau trimer depuis 2017 et traîner 211 matchs dénués de prouesses offensives derrière lui, Frank Ntilikina a enfin trouvé ressort à son parcours. C’est à Dallas que le frenchie vient de parapher un contrat mentionnant deux années dont la seconde sous Team Option, un deal aussi satisfaisant qu’alarmant. Bien que cette opportunité vienne taper dans le mille au moment où beaucoup annonçaient un retour du French Prince en Europe, elle sera sans aucun doute la dernière possibilité de Frank Ntilikina outre-Atlantique, si son niveau de jeu ne vient pas à step-up sauvagement. Dans le Texas, le pointguard tricolore retrouvera Tim Hardaway Jr. et Kristaps Porzingis avec lesquels il a évolué lors de ses premières années dans la Big Apple. En concurrence direct avec Trey Burke et Jalen Brunson pour choper le back-up de Luka Doncic, Franky a désormais le champ libre pour s’imposer devant deux énergumènes plus que limités en défense, à la seule condition de coupler sa qualité d’acharné qu’on lui connaît, à des prises de risques sur le plan offensif. Mais le contrat de Frank Ntilikina étant supposé garanti, ce serait le seizième pour Dallas qui devrait donc se séparer de l’un de ses joueurs avant la reprise officielle, le 19 octobre prochain. Il serait logique de penser que Trey Burke soit sur la sellette, lui qui sort d’une saison tristounette avec les Mavericks (6,6 points et des cailloux).

The Dallas Mavericks have signed Frank Ntilikina.

After four seasons with the Knicks, Ntilikina holds career averages of 5.5 points, 2.0 rebounds, 2.7 assists in 211 games (55 starts).

The Mavericks roster now stands at 20 players. pic.twitter.com/eVQ2MjUF3i

