Isaiah Thomas va faire un essai chez les Warriors : nouvelle opportunité pour IT, celle qu’il lui faut pour revenir chez les grands ?

Toujours à la recherche d’un point de chute, Isaiah Thomas veut continuer à croire à un retour en NBA, et une nouvelle opportunité est sur le point de s’offrir à lui. Pas d’enflammade, on parle juste d’un workout, mais IT va faire un stop du côté de San Francisco la semaine prochaine.

Isaiah Thomas a-t-il encore un avenir en NBA ? Dans la tête du bonhomme de 32 ans, la réponse est clairement oui. Refusant d’abandonner son objectif de revenir dans la Grande Ligue, IT continue de faire des essais et c’est désormais chez les Warriors qu’il va essayer de montrer ses talents. Après avoir réalisé un workout chez les Mavericks et les Lakers, Thomas va effectivement en faire un avec Golden State la semaine prochaine si l’on en croit Michael Scotto de HoopsHype. Nouvelle tentative désespérée de réintégrer la NBA ou vraie opportunité pour Thomas ? L’avenir répondra à la question mais cette information est particulièrement intéressante dans le sens où elle arrive juste après l’apparition de plusieurs rumeurs concernant un potentiel départ d’IT vers l’étranger. En effet, pas plus tard qu’hier, ça parlait d’une arrivée imminente de Thomas au… CSKA Moscou. Une rumeur rapidement démentie par le principal intéressé, qui n’a absolument aucune intention de quitter les States. Et le workout prévu avec les Warriors va dans le même sens. Si on se dit qu’un passage à l’étranger pourrait éventuellement l’aider à retrouver la Grande Ligue si ça se passe bien, IT voit les choses d’une façon différente. Peut-être qu’il estime avoir une réelle opportunité à deux semaines du début des camps d’entraînement NBA, lui qui n’était visiblement pas très loin de signer aux Lakers avant que Rajon Rondo ne débarque sur le marché. Durant l’été, il a fait un peu de bruit avec ses 81 points marqués lors d’un match au Pro-Am de Seattle, mais n’oublions pas non plus qu’il n’a disputé que trois petits matchs avec les Pelicans la saison dernière.

Free agent guard Isaiah Thomas will be working out with the Warriors next week, sources tell me and @MikeAScotto. — HoopsHype (@hoopshype) September 16, 2021

Si un retour d’Isaiah Thomas semble être un long shot à l’heure de ces lignes, les Warriors représentent tout de même une opportunité crédible dans le sens où la franchise de Stephen Curry recherche un meneur supplémentaire qui pourra renforcer l’équipe en sortie de banc. On se rappelle que les Dubs avaient également testé Darren Collison il n’y a pas très longtemps, et IT est donc le prochain sur la liste. Aujourd’hui, sur le poste de meneur au sein de la second unit, les Warriors possèdent le fils à Papa, Gary Payton II (contrat non garanti pour l’instant), ainsi que Chris Chiozza (à travers un two-way contract). Pas ouf. Alors évidemment, il y a d’autres mecs sur les lignes arrières qui peuvent créer des choses, comme Jordan Poole par exemple, mais il est clair qu’un meneur supplémentaire ne serait pas du luxe.

Isaiah Thomas peut-il convaincre les Warriors et prendre ce spot ? On croise les doigts pour IT car malgré les portes qui ont pris l’habitude de se refermer devant lui, le meneur d’1m75 continue d’y croire et de tout faire pour regagner sa place parmi les grands.

Source texte : HoopsHype