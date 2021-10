30 Previews en 30 jours : la vidéo 100% Milwaukee Bucks ! Apéro TrashTalk

C’est l’heure de l’Apéro TrashTalk ! Comme chaque année la série la plus folle du YouTube game débarque pour vous faire patienter avant la reprise et, surtout, pour vous rendre incollable jusqu’aux premiers rebonds de la saison qui s’annonce. 30 franchises, 30 jours, 30 previews, entre 45 minutes et une heure d’analyse si tout va bien, et une section commentaires qui se doit d’exploser pour mettre le feu à la communauté. Aujourd’hui ? On termine fort avec la preview 100% Milwaukee Bucks !

Here comes the champions ! Les Rois de la saison 2020-21 sont de retour avec des envies de back-to-back, et rien n’indique aujourd’hui que Giannis Antetokounmpo et sa bande ne sont pas les favoris les plus logiques à leur propre succession. On parle d’un groupe construit autour d’un énergumène qui reste sur un Game 6 de Finales NBA à 50 pions et qui joue le meilleur basket de sa vie, on parle d’un groupe qui n’a perdu que P.J. Tucker parmi ses cadres mais qui a tout de même récupéré un petit Grayson Allen de derrière les fagots et – peut-être – un rookie sensation avec Sandro Mamukelashvili. La colonne vertébrale est toujours là et elle est terrifiante (Giannis / Khris Middleton / Jrue Holiday / Brook Lopez), les role players Donte DiVincenzo, Pat Connaughton et Bobby Portis) ont également été confirmés, et tout autre résultat qu’un retour en Finales sera un petit échec, même si les Nets, les Sixers ou le Heat aiguisent actuellement leurs lames. Mais jusqu’à preuve du contraire la meilleure équipe de NBA joue aujourd’hui dans le Wisconsin, un constat qui fera foi au moins jusqu’aux prochains Playoffs.

Voilà pour ce teasing officiel de la saison 2021-22 des champions en titre. Pour le reste vous connaissez le chemin, alors on s’installe, on se restaure, et on profite !