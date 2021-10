Les salaires des Milwaukee Bucks pour la saison 2021-22 : une taxe luxueuse, c’est le prix à payer pour avoir du luxe autour des doigts

Bienvenue dans la banque la plus fournie du Wisconsin, mais surtout la bijouterie officielle des champions en titre. Depuis cinq ans, Jon Horst construit son troupeau autour de Giannis Antetokounmpo et n’hésite pas à mettre les petits plats dans les grands pour satisfaire son freak quoi qu’il en coûte. Les distributions de billets au Fiserv Forum sont régulières, mais ont finalement pleinement valu le coup, en attendant de voir si un nouveau titre viendra s’jouter à cette ère dorée à Milwaukee.

Petit guide pratique sur le Salary Cap et les Exceptions

Source : Spotrac

___

Situation financière par rapport au cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 136,606,000$ cette année.

Le Salary Cap de la NBA est fixé à 112,414,000$ cette année.

Avec 150,500,829$ engagés contractuellement sur cette saison 2021-22 , les Milwaukee Bucks ont une masse salariale logiquement épaisse mais surtout de jolis diamants sur les doigts et une bannière bientôt au plafond qui vaut tout l’or du monde et tous les sous dépensés.

Un fiche de paie bien remplie par des gros chiffres mais surtout de manière assez logique avec une hiérarchie des salaires symétrique à celle des talents. Le tableau est largement dominé par le trio Giannis – Khris – Jrue qui bouffe presque le Salary Cap à lui tout seul. Excepté Brook Lopez, aucun membre du reste de l’effectif ne gagne plus de 6 millions alors que des garçons comme Bobby Portis ou Pat Connaughton auraient facilement pu toucher le double dans d’autres franchises. Les joueurs de compléments du Big 3 assurent tous de jolis services pour des rapports qualité/ prix assez fous pour un petit marché comme Milwaukee. On en place une pour les vieux copains Jon Leuer et Larry Sanders qui profitent de la situation pour empocher cinq pesos à eux deux alors que leurs blazes sont inconnus au bataillon pour 90% des fans NBA et surtout out en NBA depuis de nombreux mois déjà.

Joueurs sous contrats garantis pour la saison suivante : 5

Giannis Antetokounmpo

Khris Middleton

Jrue Holiday

Brook Lopez

George Hill

Le monstre à trois têtes est encore là pour un bon moment et c’est toute la Bucks Nation qui sort les hélicos en imaginant ce trio remporter un autre titre sur les prochaines années. Giannis sera même là jusqu’en 2025 voire 2026 grâce à son contrat supermax paraphé l’année dernière alors que quatre mois dans le Wisconsin ont suffi à Jrue Holiday pour s’y plaire et décider d’y rester jusqu’en 2024 a minima. Le déjà trentenaire Khrissou sera bientôt éligible à une extension, tout comme Brook Lopez et il faudra donc les récompenser comme il se doit.

Trois joueurs dans des situations intéressantes cette saison