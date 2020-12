Officiel : Giannis Antetokounmpo prolonge aux Bucks pour 5 ans et 228 millions, le plus gros deal de l’histoire de la NBA !

C’était la grande question de l’intersaison 2020, et elle a enfin sa réponse. Alors qu’on se demandait tous si Giannis Antetokounmpo allait signer sa supermax extension ou préférer devenir agent libre en 2021, le double MVP a finalement choisi de prolonger l’aventure avec les Bucks pour cinq années supplémentaires et 228 millions de dollars !

C’est tout simplement le plus gros deal de l’histoire de la NBA. 228 millions de billets verts donc, sur cinq ans. La nouvelle a été annoncée par Shams Charania de The Athletic, et confirmée par Giannis lui-même sur les réseaux sociaux quelques minutes plus tard. Ce nouveau deal démarrera à partir de la saison 2021-22, le contrat actuel du Freak se terminant à la fin de la saison à venir. Sur les six prochaines années, Antetokounmpo gagnera ainsi 256 millions de dollars, autant dire que financièrement, il est bien. On note également la présence d’une clause de sortie en 2025, autrement dit une player option sur la saison 2025-26, quand il aura dépassé la trentaine. Cette saison-là, Giannis pourra toucher un salaire annuel de… 51 millions. Comme quoi, la fidélité et la loyauté, ça permet d’être très bien récompensé. Car c’est bien de ça dont il s’agit aujourd’hui : « This is my home, this is my city », les mots sont clairs dans le message du double MVP. Sa maison, sa ville, et bien évidemment sa franchise, la franchise dans laquelle il évolue depuis ses débuts en NBA en 2013, la franchise qui a misé sur lui en le sélectionnant en 15e position, la franchise où il est devenu une véritable superstar du basket mondial. Milwaukee a vu grandir Giannis, sur le plan professionnel mais aussi personnel, et peut aujourd’hui faire péter le champagne. Ce n’est pas tous les jours qu’un joueur de cette ampleur prolonge à travers un énorme contrat pour réaliser son prime dans un petit marché.

Pour les Bucks, c’est évidemment une énorme victoire, tandis que les autres franchises qui visaient le Freak font aujourd’hui la gueule et devront revoir leurs plans. Une énorme victoire car en cas de refus de la supermax extension, la menace d’un départ à l’été 2021 aurait ajouté une énorme pression sur la franchise tout au long de la saison. Visiblement, Giannis pense qu’il peut gagner un titre avec les Daims, car c’est son objectif numéro un aujourd’hui. Cependant, pour les dirigeants de Milwaukee, ça ne veut pas dire qu’on peut se la couler douce à partir de maintenant. L’autre partie du message de Giannis, c’est « Let’s make these years count ». Pas besoin d’un traducteur pour comprendre. Il y a une bague à aller chercher et si Antetokounmpo estime que les Bucks ne vont pas dans la bonne direction, il pourrait très bien demander un transfert dans le futur. Ce n’est pas forcément dans la mentalité du garçon et ce n’est évidemment pas à ça qu’on pense aujourd’hui du côté de Milwaukee, mais il faut garder cet élément dans un coin de la tête. Dans l’ère du player empowerement, une prolongation de contrat ne ferme pas la porte à un départ, sachez le. Alors dès cette saison, les Bucks devront montrer qu’ils ont les moyens pour aller au bout. Avec le recrutement de Jrue Holiday, ils ont récupéré une très belle pièce pour franchir un cap en Playoffs, eux qui n’ont pas réussi à atteindre les Finales NBA malgré deux saisons consécutives avec le meilleur bilan de la Ligue en régulière. Peut-être que c’est pour 2021, maintenant que tout le monde respire beaucoup mieux dans le Wisconsin.

Le dossier supermax de Giannis Antetokounmpo vient de connaître son dénouement. L’attente fut longue, encore plus à Milwaukee, mais le Freak a finalement décidé de prendre le stylo offert par Khris Middleton et ses coéquipiers pour signer ce deal record. Maintenant, place au terrain.

Source texte : The Athletic

Sources: Deal includes opt-out clause in 2025. https://t.co/sJEkq1J1RY — Shams Charania (@ShamsCharania) December 15, 2020

This is my home, this is my city.. I’m blessed to be able to be a part of the Milwaukee Bucks for the next 5 years. Let’s make these years count. The show goes on, let’s get it. 🤎🙏🏽 pic.twitter.com/895tCBE9RK — Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) December 15, 2020

Le plus gros contrat de l’histoire de la NBA pour un garçon qui vendait des stylos, des briquets et des fausses ceintures dans les rues d’Athènes il y a quelques années. Quel arc.

Quel parcours, bordel. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 15, 2020