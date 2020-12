Preview de la soirée NBA : Celtics, Sixers, James Harden… chouette, un peu de neuf !

Pré-saison 2020-21 acte 5, avec ce soir trois petits matchs au programme mais pas mal de nouveauté. Celtics et Sixers pour leur première sortie, et… James Harden qui devrait faire apprécier ses step-backs et ses kilos en trop face aux Spurs.

1h30 : Sixers – Celtics : premier choc de la nuit et pas n’importe lequel puisqu’il opposera deux bastions bien connus de la Conférence Est. Joel Embiid et Ben Simmons côté Philly, les nouveaux venus Dwight Howard, Danny Green ou Seth Curry, et face à eux des Celtics privés de Kemba Walker et probablement de Daniel Theis et Tristan Thompson, à savoir les deux seuls intérieurs habitant à Boston. Un premier échauffement utile pour deux équipes gavées d’ambitions cette saison, et rien que pour ça ce « choc » vaudra le coup d’oeil.

2h : Rockets – Spurs : alors celui-là on l’attend de pied ferme. Déjà car les absences de Keita Bates-Diop ou Tyler Zeller côté Spurs sont une bénédiction pour le basket (celles de Derrick White et Keldon Johnson un peu moins, mais surtout car Stephen Silas pourra compter pour la première fois sur son carré d’as composé de DeMarcus Cousins, John Wall… James Harden, et surtout la star de la bande Bruno Caboclo. Festival de tirs en première intention attendu, de sourires de façade aussi, et on attendra surtout l’interview postgame pour savoir ce que Ramesse répondra à la question « êtes-vous heureux à Houston ? »

4h : Kings – Warriors : petit délire californien pour finir, avec le duel entre Stephen Curry et sa version Wish Buddy Hield. Toujours pas de James Wiseman ou de Draymond Green pour Steve Kerr, alors que côté Sacramento on nous apprend que le vénérable Hassan Whiteside reprend doucement le rythme en faisant du 3×3. C’est génial ça.

Trois matchs, du neuf, et un peu de repos tôt demain, parce que dans une semaine ce sera une autre paire de manches avec la vraie reprise de la saison. Allez, on préchauffe.

Source texte : Rotoworld