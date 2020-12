Be Like Mike : quand Jamal Crawford a joué le rôle de Michael Jordan pour une pub, ça vaut plus qu’un titre ça non ?

Parmi les nombreuses pubs mémorables impliquant Michael Jordan, celles pour la boisson énergisante Gatorade font véritablement partie des classiques. On pense évidemment à « Be Like Mike », mais aussi « 23 vs 39 », avec la participation d’un certain Jamal Crawford.

Le spot publicitaire est légendaire. Nous sommes au début de l’année 2003, Michael Jordan évolue chez les Wizards et est en toute fin de carrière. À presque 40 balais, il ne s’envole évidemment plus comme avant, mais connaît le jeu dans les moindres détails. Alors quand un jeune insolent débarque pour le défier avec le numéro 23 et le maillot des Bulls sur le dos, il veut lui faire comprendre que l’expérience et le mental sont de meilleures armes pour gagner en un-contre-un que les qualités athlétiques. Sur certaines séquences, c’est le cas. Mais sur d’autres, le jeune Jordan est tout simplement trop rapide, trop aérien, trop talentueux. Le duel est épique et ça trashtalke de partout, avant que les deux se posent tranquillement pour savourer une bonne Gatorade. Ce spot, intitulé « 23 vs 39 » (deux chiffres qui indiquent l’âge des deux versions de Jordan), a été tourné lorsque Jamal Crawford évoluait du côté des Bulls de Chicago, la franchise qui a été rendue mythique par Jojo. Mais pourquoi parle-t-on de J. Crossover ? Tout simplement parce que le briseur de chevilles a joué le rôle du jeune Jordan dans cette pub.

« Je ne peux même pas dire que c’est un rêve qui est devenu réalité, car je n’ai jamais rêvé de ça. Vous ne rêvez pas de ce genre de choses. Donc je ne pouvais pas y croire. Aujourd’hui encore, ça ne paraît pas réel » a déclaré Jamal via The Athletic.

Et en plus, c’est Jordan lui-même qui voulait voir Jamal jouer dans la pub. Sacré honneur. Et quand Crawford lui a demandé ce qu’il devait faire, voilà ce que MJ a répondu.

« Il était du genre, ‘On se fait juste un un-contre-un. Lis deux-trois phrases et on fait un un-contre-un’. Il chambrait à mort, on a joué et c’était vraiment fun. Cela a été filmé au United Center, un lieu très familier pour moi car je jouais là-bas. Et j’ai été payé pour ça. J’étais du genre, ‘On me paye pour être dans une pub avec lui ?’. J’étais prêt à le payer juste pour faire une apparition sur le plateau. »

Jamal Crawford n’est pas prêt d’oublier ce moment unique. Mais s’il a été choisi par Jojo, ce n’est pas par hasard. Car J. Crossover et MJ ont créé des liens solides au début des années 2000, quand Crawford est arrivé à Chicago et que Jordan préparait son deuxième come-back. Jojo était fan du jeu de Jamal et un jour, l’entraîneur perso de Mike – Tim Grover – a contacté le natif de Seattle pour l’inviter à un entraînement avec la légende. Workouts en commun, coéquipiers lors de pick-up games, rencontre avec Jay-Z grâce à MJ et donc pub Gatorade, Jamal Crawford a vécu un rêve éveillé.

Jamal Crawford a aujourd’hui 40 ans, quasiment le même âge que Jojo dans cette fameuse pub. C’est désormais à lui de trouver quelqu’un pour jouer sa version jeune. Quoique, pas besoin, car J. Crossover n’a jamais vraiment vieilli.

