Des dirigeants NBA se mouillent sur l’affiche des Finales 2021 : le Lakers – Bucks a la cote, et chez vous ça dit quoi ?

À une semaine du début de la saison régulière 2020-21, c’est évidemment l’heure des previews et autres pronos. Ça tombe bien, ESPN a interrogé huit dirigeants et scouts pour recueillir leurs impressions à la veille de la reprise. Parmi les thèmes abordés, la question des futurs finalistes, et ça vote pour un Lakers – Bucks.

LeBron James versus Giannis Antetokounmpo. Le King face au Freak. Le grand marché de Los Angeles contre le petit de Milwaukee. Voici l’affiche attendue par plusieurs dirigeants à travers la Ligue pour les prochaines Finales NBA : sur les huit votants, cinq ont misé sur les Lakers à l’Ouest et cinq sur les Bucks à l’Est. Bien évidemment, c’est encore loin tout ça, surtout que la saison à venir est accompagnée d’une grosse dose d’inquiétude vu le climat sanitaire actuel, mais c’est toujours intéressant d’avoir le ressenti de ceux qui sont dans le feu de l’action. Et clairement, l’intersaison des champions en titre a solidifié leur statut de meilleure équipe de la Ligue, un dirigeant de l’Ouest ayant notamment déclaré, « LeBron et AD sont trop forts. Et je pense qu’ils se sont améliorés« . Avec les arrivées de Dennis Schroder, Montrezl Harrell et Marc Gasol, difficile d’être en désaccord avec cet avis, même si on sait bien que la route du back-to-back est toujours semée d’embûches, notamment dans la Conférence Ouest qui sera encore une fois hardcore cette saison. Pour les Bucks, il y a moins de conviction de la part des votants – pas forcément emballés par les autres candidats de l’Est – mais l’arrivée de Jrue Holiday pour accompagner Giannis et Khris Middleton peut permettre à Milwaukee de franchir un cap en Playoffs. Si le sign & trade de Bogdan Bogdanovic était passé, la meilleure équipe de la saison régulière ces deux dernières années inspirerait sans doute plus confiance et peut-être que le Freak aurait déjà signé sa supermax extension. Toujours rien à ce niveau-là et si jamais Giannis venait à décliner l’offre, la pression pourrait vraiment peser sur la franchise du Wisconsin.

Derrière les Lakers et les Bucks, les Clippers et les Sixers sont les seules franchises à avoir reçu plusieurs voix (2). Visiblement, à l’Ouest, la deuxième équipe de Los Angeles garde une certaine crédibilité, et ce malgré le choke face aux Nuggets dans la bulle. « Je pensais qu’ils avaient une bonne chance d’être la meilleure équipe l’an dernier sans les blessures, et je pense la même chose aujourd’hui » a déclaré un dirigeant. On demande à voir. Les Clippers de Kawhi Leonard seront en tout cas revanchards mais aussi attendus, notamment Paul George, qui vient de signer une prolongation XXL. Dans l’autre conférence, le travail effectué par Daryl Morey à Philadelphie pour maximiser le duo Ben Simmons – Joel Embiid semble séduire, tandis que les Nets font eux partie des équipes difficiles à évaluer pour l’instant, ces derniers ne récoltant qu’une seule voix. Brooklyn a tout ce qu’il faut pour monter très haut sous l’impulsion de Kevin Durant et Kyrie Irving, mais il y a une alchimie à développer, un équilibre à trouver, et une infirmerie à éviter. Des incertitudes qui ne donnent pas forcément confiance au moment de miser, mais les Nets ont les moyens pour nous rassurer très vite.

Si l’échantillon est faible, ce petit sondage permet tout de même d’avoir un aperçu des impressions à travers la Ligue suite à l’intersaison. Et vous alors, vous misez sur qui en Finales NBA ? Lakers – Bucks ? Clippers – Nets ? Thunder – Pistons ?

Source texte : ESPN