30 Previews… en 30 Jours ! Comme chaque année, la série la plus folle du YouTube Game NBA débarque pour vous faire patienter avant la reprise et, surtout, pour vous rendre incollable jusqu’aux premiers rebonds de la saison qui s’annonce. Un mois, 30 franchises, 30 jours, 30 previews, entre 45 minutes et une 1h d’analyse si tout va bien, et une section commentaires qui se doit d’exploser pour mettre le feu à la communauté. Aujourd’hui ? On part en direction de Milwaukee pour décortiquer les Bucks !

La chaine YouTube de TrashTalk, c’est par ici !

Place à l’antépénultième franchise de ces 30 Previews en 30 Jours, et ravis de savoir qu’on vient peut-être d’apprendre à 17 personnes la signification du mot antépénultième. Ce qu’il faut savoir d’autres jeunes gourgandins et gourgandines ? Que les Bucks de Milwaukee seront cette saison encore parmi les immenses favoris pour le titre, eux qui ont raflé la bague en 2021 avant de se voir renvoyés dans leurs 22 par les Celtics en mai dernier. Giannis Antetokounmpo et sa bande sont donc en quête de rachat dans une Conférence Est où il faudra encore une fois sortir les kevlars, mais quelque chose nous dit qu’en sortie d’Euro raté d’un point de vue collectif, le Greek Freak a des envies personnelles de revanche et que ses boys Middleton, Holiday, Lopez, Portis ou Allen sont plutôt de bons collègues lorsqu’il faut partir à la guerre. Potentielle ballade sur la régulière donc pour ces Daims version 2022-23, mais c’est évidemment en Playoffs qu’on attendra tout ce petit monde, histoire d’ajouter un peu plus de matière au CV du géant grec. Envoyez la preview !

Voilà pour ce teasing officiel de la saison 2022-23 des Bucks de Milwaukee. Pour le reste vous connaissez le chemin, alors on s’installe, on se restaure, et on profite !