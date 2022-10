Triste nouvelle dans le monde de la balle orange. L’ancien pivot et Hall of Famer Dikembe Mutombo vient de se voir diagnostiquer une tumeur au cerveau. C’est le début d’un long combat pour l’ancienne légende des Hawks et des Nuggets.

Il y a des papiers qui sont toujours moins agréables à écrire que d’autres. Celui-ci fait clairement partie de la seconde catégorie. La NBA a publié hier un communiqué révélant la maladie de Dikembe Mutombo. L’ancien All-Star, connu pour ses prouesses défensives et notamment sa capacité à bloquer des ballons (avec la petite célébration du doigt dans la foulée), souffre d’une tumeur au cerveau…

The following was released by the NBA. pic.twitter.com/LdK0EuwK7o — NBA Communications (@NBAPR) October 15, 2022

« L’ambassadeur de la NBA et Hall of Famer Dikembe Mutombo est actuellement sous traitement pour une tumeur au cerveau. Il reçoit les meilleurs soins possibles par une équipe de spécialistes à Atlanta et affiche un excellent état d’esprit. Dikembe et sa famille demandent le respect de leur intimité pendant cette période afin qu’ils puissent se concentrer sur ses soins ».



La nouvelle a évidemment marqué certains joueurs ou dirigeants de la Ligue et plusieurs ont envoyé leurs vœux de rétablissement. Le propriétaire des Hawks, Tony Ressler, a notamment expliqué que l’ancien joueur allait affronter ce nouveau combat « avec la même détermination et le même courage qui ont fait de lui une légende sur et en dehors du terrain. » D’autres ont utilisé les réseaux sociaux pour envoyer une pensée à Deke comme Rudy Gobert.

🙏🏽💪🏽❤️ Dikembe — Rudy Gobert (@rudygobert27) October 15, 2022

Depuis sa retraite des parquets, Dikembe Mutombo était devenu un ambassadeur de la NBA, travaillant notamment pour le développement du basket en Afrique. D’origine Congolaise, Mutombo a aussi œuvré pour l’amélioration de l’éducation et de l’accès au soin dans son pays. Sa fondation, créée en 1997, a notamment mis en place la construction d’un hôpital à Kinshasa, qui soigne les patients peu importe leur capacité à payer.

Comme une mauvaise nouvelle en appelle parfois une autre, on a appris également que Nate Robinson souffrait d’une insuffisance rénale. L’ancien meneur de poche a partagé un long message sur les réseaux pour expliquer qu’il est touché par ce problème depuis quatre années désormais. Il espère notamment que sa prise de parole encouragera ceux qui sont également concernés par cette maladie à s’ouvrir davantage sur ce qu’ils vivent au quotidien.

11-year NBA veteran Nate Robinson – a three-time Slam Dunk Contest champion – announces he is battling renal kidney failure and is undergoing treatment. 🙏🏽 pic.twitter.com/VICvjXOW7k — Shams Charania (@ShamsCharania) October 16, 2022

Dikembe Mutombo atteint d’une tumeur au cerveau, Nate Robinson en insuffisance rénale, les news ne sont pas très réjouissantes en provenance des deux anciens joueurs NBA. Puissions-nous écrire sur leur bon rétablissement très prochainement.

Source texte : Shams Charania / NBA